Ecco il 29esimo trofeo di scherma Città di Desio

Sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 presso il Palazzetto dello Sport PalaBancoDesio in Largo Atleti Azzurri d’Italia a Desio si svolgerà il Trofeo Città di Desio, giunto quest'anno alla sua ventinovesima edizione; una delle manifestazioni territoriali più longeve nel panorama della Scherma Italiana. E’ un evento che gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Desio e inoltre è inserito nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Scherma. In occasione della manifestazione sarà possibile sostenere con una offerta in prodotti alimentari o con l’acquisto di buoni COOP l’Associazione Caritas di Desio. Per l'edizione del 2019 sono previste ben otto gare individuali di spada maschile e femminile per le categorie Under-14, tre gare individuali di fioretto e spada, maschile e femminile, per le categorie Open e una gara a squadre di Sciabola maschile e femminile. Come di consueto, saranno chiamate ad intervenire alla manifestazione e a premiare i vincitori personalità istituzionali e il Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federscherma. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Scherma Desio s.s.d.r.l. Via S. Caterina 20033 DESIO (MB) Tel. e Fax 0362/302278 Email segreteria@schermadesio.com www.schermadesio.com