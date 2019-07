Una tenda di emergenza per vedere da vicino i progetti di Medici senza Frontiere

Da lunedì 22 a sabato 27 luglio, Medici Senza Frontiere (MSF) sarà ospite di Synlab CAM Monza con uno speciale allestimento, proposto per la prima volta in Italia. Una “tenda esperienziale” allestita all’ingresso della struttura monzese permetterà ai cittadini di toccare con mano le attività di promozione alla salute che l’organizzazione medico umanitaria internazionale sviluppa nei luoghi più pericolosi e remoti del pianeta.



Nell’allestimento si potranno vedere da vicino alcuni degli strumenti che gli operatori umanitari di MSF utilizzano ogni giorno, come il kit di primo soccorso, il MUAC (strumento fondamentale per valutare il grado di malnutrizione nei bambini), il Log Tag e altri strumenti per mantenere la catena del freddo nel trasporto dei vaccini. Lo staff di MSF sarà a disposizione dei monzesi per accompagnarli in questo viaggio, rispondere a ogni curiosità e fornire informazioni sui progetti di MSF. Per chi si vorrà cimentare, ci sarà anche il “Gioco del Triage”, che consente di mettersi alla prova nel prendere decisioni immediate, proprio come fanno i medici di MSF quando valutano i pazienti in contesti di emergenza.



Durante questa settimana speciale, un operatore umanitario di Medici Senza Frontiere porterà la sua testimonianza diretta, con un racconto dell’esperienza “dal campo”, accompagnando il pubblico presente nei progetti di Medici Senza Frontiere e nei contesti più lontani del mondo. L’incontro è ad accesso libero e gratuito e si svolgerà presso l’Auditorium Angelo Gironi della sede Synlab di viale Elvezia, alle ore 18.15 di martedì 23 luglio.