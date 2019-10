Viaggi, vacanze, petsitter e pensioni: il 12 ottobre a Lissone seminario dedicato ai proprietari di cani e gatti

Il segreto per godersi delle vacanze tranquille e serene? Organizzarsi per tempo, sopratutto quando si ha un quattro zampe.



Spesso, infatti, spostarsi con il proprio animale al seguito può essere più difficoltoso di quanto si pensi, soprattutto se ci si reca all'estero. Ma anche qualora si scelga una soluzione alternativa al portarlo con sé, è opportuno non muoversi all'ultimo momento: l'offerta di ospitalità sta crescendo, ma non sempre le proposte del mercato sono valide.



Inoltre, un cane ha esigenze totalmente diverse da un gatto. E sopratutto, ciò che a noi sembra un posto esteticamente bellissimo, potrebbe non rispondere davvero alle loro necessità.



E allora come orientarsi?



Sabato 12 ottobre 2019, Ilaria Mariani, Consulente della Relazione Felina, Federica Villa, Educatore Cinofilo e titolare dell'Asilo Dog is Good di Seregno (MB) e Claudia Taccani, responsabile formazione legale dell'associazione Anima Law, spiegheranno come organizzare al meglio le vacanze se siamo proprietari di un cane e/o di un gatto.



Verranno illustrati in quali casi è meglio optare per un pet sitter, una pensione casalinga o una pensione tradizionale. Si parlerà di quali sono le competenze che deve dimostrare la persona che si prenderà cura dell'animale e dei diritti che possiamo esercitare. Inoltre verrà approfondito come organizzare un viaggio con animali al seguito, sia dal punto di vista comportamentale (gestire l'animale sul mezzo di trasporto) che legale (in treno, aereo, nave, e autoveicolo ecc.), quali caratteristiche deve avere l'alloggio che andremo a scegliere e come procedere con la prenotazione di un albergo, di un B&B o di una casa in affitto. Infine, si spiegherà dove è possibile entrare con il pet e quando sono necessari guinzaglio e museruola.



L'incontro si terrà dalle 14.30 alle 18.30 presso l'aula didattica del Canile Gattile Fusi di Lissone (MB) in via della Industrie 70 e per tutti i presenti ci sarà un piacevole coffee break.



Al termine del seminario ci sarà un momento per discutere domande e curiosità. Chi avesse particolari questioni da sottoporre può mandare anticipatamente ai relatori le proprie domande agli indirizzi ilariamariani.crf@gmail.com, info.dogisgood@gmail.com e

info@animal-law.it, a cui risponderanno nello spazio conclusivo dell'evento dedicato ai quesiti.



La partecipazione al seminario ha un costo di 25 euro: chi fosse interessato, è pregato di inviare la conferma della partecipazione al n.328/4524842 (anche via Whatsapp).



Per maggior informazioni potete consultare qui l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1245483235632182/