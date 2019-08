Valtellina in piazza: a Brugherio pizzoccheri e birre selezionate

'Valtellina in piazza', l'ormai consolidato format dedicato alla cucina valtellinese, arriva in piazza Togliatti a Brugherio dal 12 al 15 settembre, per la sua 16esima edizione. L'evento è, come sempre, a ingresso libero.

Ad aspettare gli avventori piatti della tradizione, birre selezionate, vini del territorio, un mercatino con prodotti tipici, musica dal vivo, un'area relax e una zona bimbi con animazione.



"Un weekend - scrivono gli organizzatori - tutto da vivere e una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità e festa, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi 'grandi rossi' ed i sapori intriganti della sua cucina genuina".

L'evento - organizzato dal Comune di Brugherio in collaborazione con Italia on The Road Cibo Da Strada - si svolgerà giovedì e venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 24.