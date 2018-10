Ecco la festa della castasgna a Varedo

Domenica 28 ottobre, l'associazione "Amici della Castagnata" organizza la 9° edizione della Castagnata presso l'area mercato di Varedo (viale Rebuzzini) dalle ore 10 alle 19.

Saranno presenti le sezioni locali di AVIS e Croce Rossa Italiana, oltre a giostre per bambini.

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza. Nelle precedenti edizioni, l'associazione ha permesso la realizzazione di progetti lavorativi per persone bisognose, su segnalazione dei servizi sociali del Comune di Varedo.