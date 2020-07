Incontri gratuiti di yoga nel Parco di Villa Bagatti

Incontri gratuiti di yoga nella suggestiva cornice del Parco di Villa Bagatti a Varedo. Un pomeriggio dedicato al relax e alla meditazione quello in programma domenica 19 luglio alle 17 e alle 18.30 nella prestigiosa sede di via Vittorio Emanuele II, all'ombra degli alberi.



Gli incontri saranno condotti dagli insegnanti dell'associazione I.shva.ra Kriya yoga di Varedo. Durante le lezioni verranno eseguite sequenze di asana e al termine un momento di rilassamento.

Un'occasione per avvicinarsi a questa antica disciplina nata nel cuore dell'India che fornisce benefici sia al corpo sia alla mente. Le asana, infatti, sono posture che coinvolgono e stimolano il sistema muscolo scheletrico e tutti gli organi, aiutando il corpo a rimanere in forza e in salute.



Per partecipare si consiglia di indossare abbigliamento comodo e portarsi il tappetino.



Iscrizione obbligatoria inviando un'email a incontriyoga@gmail.com segnalando se si vuole partecipare alla prima o alla seconda lezione.