Vedanogp, tre giorni per imparare a divertisti nel segno dello sport e della Formula 1

L’evento è promosso, in occasione dell’89° edizione di FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA, dal Comune di Vedano Al Lambro in collaborazione con BrianzAcque, Doc Lounge Cafè, PitStopCafè, Vedano Uno e PiroTravel In arrivo quest’anno tante novità, come le tre esperienze di Formula 1: l’area Pit Stop Challenge di MtSchool con metti alla prova il meccanico che è in te per il più veloce dei pit stop!! L’area Simulatori e Go Kart a cura dell’Associazione VRK MOTORSPORT e la Demo esperienza virtuale offerta dall’Associazione Smart Nation. E per salutare l’arrivo del Campionato, oltre che per stupire e incuriosire il pubblico sportivo e i cittadini, lungo le vie e la piazza principale di VedanoGP, Largo repubblica, una vera e propria kermesse espositiva di moto, auto da corsa e storiche, l’area dedicata al pilota Gilles Villeneuve con esposizione del Prototipo della Ferrari 126C2 turbo G.P. Belgio, Zolder 1982, l’esposizione auto storiche a cura dei Mams, Amici Dell’Autodromo, e l’esposizione 500 Storiche, Vespa Club Ribelli, Auto porsche K, Auto Formula 3, e l’area Go-Kart e Simulatori di guida offerti dall’Associazione VRK MOTORSPORT. E ancora, musica, concerti, animazione ed attività per bambini come l’area pony a cura dell’Associazione Canter che offrirà ai più piccini l’esperienza entusiasmante del Battesimo della Sella Grooming. Ad accogliere questa imponente ed entusiasmante manifestazione ci sarà l’assessore e Vice-Sindaco Pietro Rossi deleghe allo Sport, Innovazione tecnologica, Commercio e finanza locale, insieme al sindaco Renato Meregalli. Il circuito di festa, circumnavigherà il centro di Vedano al Lambro in una girandola di colori e creatività grazie, anche, alla presenza di artisti street art con l’evento Live Painting on The road “Trasformazione gomme auto in opere d’asporto” a cura della presidentessa di ADDA, artista di origine russa, ma milanese d'adozione, Marina Kaminsky. L’arte, lo sport, la musica, la moda e l’emozione si fonderanno con i luoghi suggestivi che ospitano la manifestazione e coinvolgeranno tutti i presenti in una tre giorni di musica e spettacoli esclusivi. VedanoGp rappresenta una variegata rosa di attività riunite in tre giorni di eventi musicali, ludici, culturali e sportivi nel segno della tradizione automobilistica Brianzola. Da non dimenticare la visita alla sala consiliare dove si terrà la mostra Sport Arte e Fashion Antiviolence, ovvero la corsa vista come sport estremo, un'arte di concentrazione e brivido, adrenalina pura rappresentata nell'arte moderna con il messaggio No Violence a cura dell’associazione Adda e MiaVita.ru e il Master Class legato alla Tecnologia con l'Associazione comPVter. E, anche se non avrà valore competitivo, ma offrirà sicure emozioni, ricordi e spettacolo, l’Historic Parade Auto e Moto da corsa e Storiche per le vie della Città. Venerdì 31 e sabato 1° settembre spazio alla moda con il consueto appuntamento donne & motori e la Sfilata Miss FuoriGp2018 - Designer in pista che godrà di due special guest d’eccezione: Marina Morozova soprano e Pinat Dance in Performance for Miss VedanoGP2018 E ogni giorno street food & Beverage presso Doc Lounge Cafè • PitStop Cafè • VedanoUno, e la sera concerti e animazione per tutti i gusti:venerdì 31 agosto largo al rock con i Phantom Of The Opera (Iron Maiden Tribute e Kiss Venus (Modern Hard Rock), sabato 1° settembre tutti in pista con i DANCE ANGELS (Party Band) & PROGETTO MANHATTAN (Italian Crossover), domenica 2 settembre Redio Vasco (Vasco Rossi Tribute) Anche quest’anno VedanoGp sarà la massima espressione dell’intrattenimento on the road per il pubblico internazionale e locale , a soli 300 mt dall’ingresso principale della “Formula Uno” automobilistica. Un evento coinvolgente che dimostra, ancora una volta, come la buona amministrazione e lo sport possano diventare occasione di indotto locale, promozione e sviluppo turistico. Le giornate saranno trasmesse in diretta social ma, soprattutto, vi aspettiamo al vedanoGP 2018 per vivere in prima persona questa manifestazione unica Tutte le attività e il programma li trovate sul sito del Comune di Vedano al Lambro http://www.vedanolambro.it/comunicazioni/news/tutte-le-notizie/ sulla pagina facebook https://it-it.facebook.com/fuorigp/ e su instagram @passpartoutcomunicazioneventi