Veglione di capodanno 2019/20

Anche quest’anno Astrolabio Cabaret organizza il Veglione di Capodanno al Teatro Astrolabio di Villasanta in via Mameli 8 c/o centro sportivo San Fiorano. Nel nostro Veglione con inizio alle ore 21ci saranno Due spettacoli di cabaret e magia con 5 artisti, cena a Buffet servito da Catering professionale, balli di gruppo e musica festa con dj e animatore fenomenale, Brindisi di mezzanotte e per i più piccoli uno spazio tutto loro attrezzato con animatrici per farli divertire.

Per info e prenotazioni 3356630069