Vespri d'organo a San Giuseppe

Sabato 5 maggio alle 18 ultimo appuntamento della stagione 2017/18 inititolata " Bach e dintorni" con i Vespri d'organo a S.Giuseppe nella omonima parrocchia di via Guerrazzi a Monza.

Protagonista l'organista Lorenzo Zandonella Callegher che eseguirà la fuga sul Magnificat BWV 733, il preludio in la minore BWV 569 e la fuga in sol minore BWV 578 di Johann Sebastian Bach. In occasione del mese mariano di saranno eseguite le variazioni sull'Ave di Fatima di Alessandro Esposito. Ingresso libero