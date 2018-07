Da Monza in viaggio (virtuale) verso lo Zimbabwe

Dal 9 al 13 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 presso Synlab CAM Monza, sarà possibile immergersi in un’esperienza virtuale molto emozionante, trasportati in un istante a 7.000km di distanza, per le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe. Dalla confortevole hall della struttura monzese ci si potrà affacciare sulla dura realtà africana grazie alla neonata partnership tra il Centro Polidiagnostico di viale Elvezia e Cesvi, organizzazione umanitaria laica e indipendente fondata a Bergamo nel 1985 e divenuta oggi una delle prime 10 onlus italiane per numero di progetti sostenuti.



“Un viaggio virtuale per cambiare la realtà” sfrutterà la tecnologia Samsung Gear 360 per catapultare i visitatori in Africa, permettendo loro di conoscere la storia di Tadiwanashe e Privilege, un bambino di strada e una ragazza madre che quotidianamente trovano protezione e supporto all’interno della Casa del Sorriso di Cesvi presente in Zimbabwe.



Copyright foto: Roger Lo Guarro