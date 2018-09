Una giornata per vivere lo splendore della Villa Reale di Monza

Villa Reale di Monza dopo decenni di incuria e abbandono, ha riaperto le sue porte al pubblico l'8 settembre del 2014, mostrando i suoi magnifici decori, i suoi sfarzi, la sua eleganza e raffinatezza nei gusti dei Reali Savoia, ma facendo riaffiorare anche la magnificenza del genio del Piermarini che l'ha costruita nel 1777.

Grazie a un attento lavoro di restauro ha potuto svelare i suoi segreti e raccontare di nuovo la sua storia.



Per festeggiare la sua rinascita, lo staff della dimora monzese, propone una giornata ricca di sorprese riportando i visitatori nell'epoca tardo ottocentesca.

Ad accoglierli personaggi del passato, a condurli nelle sale i reali padroni di casa alla scoperta di un'atmosfera antica e gioiosa, dalle ore 14 anche uno spazio creativo dedicato ai bambini.



Un'opportunità per visitare la Villa in un'atmosfera di festa.



ORGANIZZAZIONE

Dalle ore 10 alle 13 Rievocazioni storiche in abiti d'epoca, danze ottocentesche e letture a cura della Scuola di Danza.



Dalle ore 14 alle 19 Rievocazioni storiche a cura dei Reali padroni di casa e spazio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni.



LA BIGLIETTERIA CHIUDE ALLE ORE 18



TARIFFA

Il biglietto di ingresso all'eccezionale prezzo di 6€.

I bambini sotto i 6 anni non pagano.



INFO E PREVENDITA

039.2240024

villarealemonza@bestunion.com



A breve si potrà acquistare il biglietto direttamente online dai seguenti link

sito www.vivaticket.it pagina Villa Reale di Monza

sito http://www.villarealedimonza.it/le-visite/

e dalla pagina facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/2077958492418210/