Villaggio di Babbo Natale a Seregno

Torna in Brianza l'appuntamento con il Magico Villaggio di Babbo Natale. Appuntamento a Seregno domenica 22 dicembre con l'iniziativa organizzata dall'Associazione Madonna della Campagna nel cuore del quartiere Fuin di Seregno.

Qui in arrivo un piccolo paradiso dedicato ai più piccoli, tra giochi, intrattenimenti, personaggi magici e, soprattutto, tanto divertimento. Nel villaggio i giovani visitatori potranno giocare liberamente con le attrazioni gonfiabili e consegnare la letterina dei desideri nell’ufficio postale, dove una natalina postina rilascerà loro una ricevuta con timbro ufficiale. Il tutto in attesa che arrivi proprio Babbo Natale in persona, con la sua slitta trainata dalle renne, anch’essa gonfiabile, sulla quale i bambini potranno salire per divertenti piccoli salti con le renne stesse. Il protagonista della festa accoglierà i visitatori su un trono gigante innevato, con la partecipazione di magici personaggi in costume. L’allestimento di giochi in legno di una volta, una scenografia a tema e musiche tradizionali creeranno la giusta cornice a questo magico villaggio.



Nel Magico Villaggio troverà spazio anche un mercatino di hobbistica e artigianato con oggetti natalizi e tante curiosità per i vostri regali accanto a stand con prodotti tipici e sapori della terra. "Siamo contenti di riportare a grande richiesta, l’unico e vero villaggio di Natale per Seregno" - afferma il presidente Felice Beretta - "un enorme sforzo economico per rendere questa bella giornata di festa gratuita e aperta a tutti, ma il nostro obbiettivo è quello di regalare a Natale, specie ai più piccoli qualche momento di serenità in più".



Il “Magico Villaggio di Babbo Natale” è un evento gratuito, un regalo che l’Associazione Madonna della Campagna offre a tutti i bambini della sua città e non solo.



MAGICO VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Domenica 22 Dicembre 2019

dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30

INGRESSO GRATUITO

Seregno (MB), via Cagnola (zona Fuin)