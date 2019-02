Brianza classica, a Villasanta il concerto "16 corde per 88 tasti"

Brianza Classica vi dà appuntamento sabato 16 febbraio al Cineteatro Astrolabio di Villasanta (ore 21) per il concerto "16 corde per 88 tasti" che vede protagonista The Palm Court Quartet, il quartetto d'archi composto da Giorgio Matteoli, direttore artistico del festival, al violoncello, David Simonacci e Marco Palmigiani ai violini e Lorenzo Rundo alla viola. Il concerto presenta alcuni dei più celebri brani del repertorio classico pianistico trascritti per quartetto d’archi tra cui una Danza Norvegese e “Giorno di Nozze” di Grieg, l’ “Adagio cantabile” dalla Sonata “Patetica” e la celebre “Per Elisa” di Beethoven, la “Danza Andaluza” di Granados, una Mazurca di Chopin ed il notissimo ”Arabesque” e “Clair de lune” di Debussy. La seconda parte del concerto sarà invece dedicata a trascrizioni di “evergreen” di Gershwin e Porter, originalmente concepiti per canto e pianoforte, e sarà accompagnata da video proiezioni, confezionate ad hoc per ogni brano. Prima del concerto il pubblico potrà ammirare gli strumenti costruiti dal liutaio Lorenzo Radaelli, proprietario del laboratorio artigianale "Il Liutaio" a Concorezzo. Il maestro artigiano mostrerà i suoi strumenti e racconterà agli spettatori il suo mestiere. www.brianzaclassica.it