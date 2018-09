Oltre 150 gioielli della Brianza aperti al pubblico: tornano i giorni delle "Ville aperte"

Dal 15 al 30 settembre sarà di nuovo Ville Aperte in Brianza, manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che ogni anno permette di scoprire piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza, con aperture straordinarie e visite guidate. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta della provincia di Varese, spalancheranno le porte al pubblico.

Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di Milano, hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una magnificenza di architetture commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca: residenze monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese e ricche di opere d’arte che saranno visitabili nel corso della manifestazione.

La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e Lecco: 34 i Comuni aderenti per MB, 7 per Como, 24 per Lecco, 3 per l’area della Città Metropolitana di Milano e 1 per la Provincia di Varese, per un totale di 69 comuni aderenti, oltre a numerosi partner tra associazioni e fondazioni culturali del territorio.

"L’edizione 2018 — si legge in un comunicato stampa dell'organizzazione — sarà caratterizzata dal coinvolgimento di giovani e famiglie, i social media e la cultura. Inoltre, non mancherà un ricco calendario di eventi e arti performative che ciascun partner proporrà al pubblico, mantenendo sempre un occhio di riguardo per il patrimonio e territorio culturale. Saranno progettati e messi a disposizione alcuni itinerari turistici volti a promuovere e connettere tra loro i vari siti del territorio".

Come prenotare e quanto costano le visite

Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito www.villeaperte.info a partire dal 6 settembre. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.