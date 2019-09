Ville Aperte in Brianza, torna la kermesse dedicata ai gioielli del territorio

Saranno 150 i siti, tra enti pubblici e privati, che dal 14 al 29 settembre apriranno le porte ai visitatori in occasione di Ville Aperte in Brianza. Musei, chiese, ville e dimore storiche dislocate su cinque province, per un totale di settantadue comuni coinvolti. Numeri imponenti con cui la 17esima edizione della manifestazione si prepara a superare il record del 2018 durante il quale si erano sfiorate le 40mila presenze.

Ville Aperte: cosa visitare

Monza - Partendo dal capoluogo di provincia, sono diverse le nuove aperture: innanzitutto è possibile dare uno sguardo al cantiere del restauro del Teatrino di corte della Reggia di Monza da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per la Lombardia a cura della Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio della Lombardia occidentale; inoltre sono previste visite guidate green per conoscere i Giardini Reali della Villa con la Delegazione FAI Monza e l’Associazione Demetra Onlus. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Novaluna, quest’anno in occasione del Festival del Parco di Monza (21 e 22 settembre) e ad un variegato calendario di eventi, sarà aperta al pubblico Villa Mirabello nel Parco di Monza. Anche il Tesoro del Duomo di Monza, aprirà eccezionalmente la Biblioteca Capitolare e la Torre Longobarda.

In Brianza - Si segnala la Villa e la Cappella Trivulzio ad Agrate Brianza e Palazzo Arese Jacini a Cesano Maderno. E poi tra natura e il corso d’acqua del Lambro, i Mulini di Peregallo di Briosco. Edifici religiosi accessibili saranno le Formelle del Carna’ a Carnate, il Tempietto di San Lucio e la Chiesa di Sant’Ambrogio a Brugherio, il Santuario della Beata Vergine di San Damiano a Cogliate e la Chiesa del SS. Cosma e Damiano a Concorezzo. Nuovo ingresso per l’azienda agricola Villa Botanica a Lentate sul Seveso e per i Laboratori FLABS della Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso.

Como - Nel territorio di Como apre le porte Villa Passalacqua Trotti a Mariano Comense; primo ingresso in questa 17° edizione per il comune di Merone che apre lo storico Cavo Diotti, la diga più antica d’Italia, a cura del Parco Valle Lambro, l’Ecofrazione di Baggero e la sua splendida Oasi.

Lecco - Nel territorio di Lecco è un nuovo partner il Comune di Bellano, che, in questa edizione dedicata ai corsi e moti d’acqua, presenta la sua perla naturale: l’Orrido. Altra new entry 2019 il comune di Paderno d’Adda che, proprio a picco sul fiume Adda, studiato da Leonardo, propone visite guidate al Santuario della Madonna della Rocchetta, tappa dell’Ecomuseo dell’Adda. Inoltre, aprirà al pubblico il Convento di Sabbioncello a Merate e Villa Marzorati Uva a Missaglia.

Milano e hinterland - Nel territorio di Milano sarà aperta per la prima volta al pubblico in occasione della manifestazione Casa Bassi a Trezzo sull’Adda; inoltre, sempre a Trezzo, da non perdere l’itinerario Leonardo: il Genio a Trezzo sull’Adda con tappa agli spazi espositivi del Castello Visconteo, che ospitano una mostra di modelli in scala delle macchine e delle invenzioni leonardesche tratte dai celebri codici: dal volo all’idraulica, dalla fisica alle macchine da guerra.

Come partecipare: info e costi

Per partecipare a Ville Aperte 2019 è possibile prenotare sul sito web www.villeaperte.info le visite guidate ed eventi, a partire da lunedì 2 settembre 2019. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio. È attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039/9752251.