Vimercate, torna la classica fiera di Santo Stefano: bancarelle e fuochi d'artificio

Il 3 agosto a Vimercate sarà ancora Fiera di Santo Stefano. La Pro Loco , con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Culturali, ha organizzato una giornata all'insegna della tradizione che riporta la cittadina brianzola indietro nel tempo, al 1860 quando ha avuto luogo la prima fiera di Santo Stefano, organizzata in occasione della commemorazione del patrono della città.

La Fiera di Santo Stefano prevede bancarelle dalla forte vocazione contadina e artigianale, pietanze tipiche - come la trippa e la torta paesana -, un'esposizione di macchine agricole, laboratori e giochi per i bambini, oltre alla tradizionale cerimonia dell'incendio del pallone al termine della Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano. Ampio spazio è stato dedicato anche agli animali: passeggiando per le vie sembrerà di camminare tra le corti di un tempo popolate da galline, conigli e pony che, come vuole la tradizione, riceveranno l'abituale benedizione. Ma non solo, Pro Loco ha pensato anche al più fedele amico dell'uomo prevedendo un punto di "ristoro" per i cani. Per onorare il patrono e il passato di Vimercate, una guida accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso la storia e l'arte della Chiesa di Santo Stefano, un bene culturale dalle origini molto antiche (la prenotazione è consigliata).

Infine, non mancheranno i fuochi d'artificio, per celebrare la chiusura della giornata.