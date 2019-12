Vimercate sottosopra: il festival di circo internazionale

Torna con la quarta edizione Vimercate Sottosopra, il festival internazionale di teatro circo. L'appuntamento è in un tendone di Parco Trotti e nei centri storici di Vimercate e Oreno.

Ad aspettare il pubbico dal 28 dicembre al 6 gennaio una ricca rassegna con artisti da tutto il mondo (Cuba, Kenya, Argentina e Italia, naturalmente) e tanti spettacoli gratuiti con le novità più interessanti del circo contemporaneo: dalla giocoleria, all'acrobatica, alla clowneria, all'illusionismo.

Oltre agli undici spettacoli di teatro circo e ai laboratori per bambini che si svolgeranno nel tendone riscaldato in Parco Trotti, sono previste anche quattro animazioni di strada nei centri storici di Vimercate e Oreno. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. Gli appuntamenti nello chapiteau avranno posti limitati, quindi è vivamente consigliata la prenotazione online sul sito del Comune di Vimercate a partire dal 16 dicembre.

Il programma

Sabato 28 dicembre

Ore 15.30 - Centro storico Vimercate

Agenti più che speciali

Clownerie, acrobatica (Italia)

Tra imprevisti, acrobazie, gag, virtuosismi, improvvisazioni e una macchina a pedali... i nostri agenti speciali faranno di

tutto per tenere la situazione sotto controllo

Ore 20.30 - Chapiteau

Presentazione del festival

Interverranno Francesco Sartini (Sindaco), Emilio Russo (Assessore alla cultura), Alessandro Serena (Direttore artistico)

El alma de Cuba

Acrobatica (Cuba)

Quartetto di acrobati che unisce la disciplina tipica della scuola di circo de L'Avana al temperamento dell'isola caraibica.

Verticalismo, danza aerea ed evoluzioni

Cartoon Toylete

El Niño del Retrete – Clownerie (Argentina)

Uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo, pieno di emozioni e giochi insoliti per esprime il bambino che è in noi.

Acrobazie, musica e risate a crepapelle

Domenica 29 dicembre

Ore 15 – Centro storico Oreno

Immaginaria

Teatro di strada, acrobatica (Italia)

Trascinando un vecchio baule, compare il buffo personaggio di Maldimar con il suo universo, fatto di corde, nodi, magie,

acrobazie e immaginazione

Ore 16 e 18 – Chapiteau

Caffè Doppio

Nanirossi - Giocoleria, acrobatica, clownerie (Italia)

Due camerieri dal piglio energico e dispettoso proporranno ricette improbabili e bevande improponibili. Uno spettacolo

frizzante, accattivante e divertente

Lunedì 30 dicembre

Ore 15.30 - Chapiteau

Laboratorio di giocoleria

Per bambini. Tecnica, arte e segreti di una delle discipline circensi più diffuse al mondo

Ore 17.30 - Chapiteau

R4 Fuga per la libertà

Nanirossi - Giocoleria, acrobatica, clownerie (Italia)

Un esilarante show con due poliziotti cialtroni e imbranati, una carcerata furba e una macchina che perde i pezzi.

Compagnia vincitrice del concorso Intransito

Martedì 31 dicembre

Ore 16 - Chapiteau

Cabaret di circo

Teatro nelle Foglie – Giocoleria, acrobatica, clownerie (Italia)

Torna la compagnia che l'anno scorso aveva entusiasmato il pubblico di Vimercate. Un susseguirsi di performance a

corpo libero e gag coinvolgenti per celebrare la magia del circo

Mercoledì 1 gennaio

Ore 18.30 e 20.30 - Chapiteau

Nodi nudi

Acrobatica, danza e equilibrismo (Italia-Argentina)

Una ballerina di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio spettacolo, ma qualcosa non va: le luci non

si accendono, i tecnici non ci sono...

Giovedì 2 gennaio

Ore 17 – Chapiteau

Nanirossi Show

Nanirossi – Teatro-circo, giocoleria, clownerie (Italia)

Una delle migliori compagnie in circolazione, in uno spettacolo unico mai visto prima, un cavallo di battaglia e insieme un

manifesto di identità e qualità

Venerdì 3 gennaio

Ore 15.30 e 17.30 - Chapiteau

Boato

Andrea Mineo Collettivo Clown – Teatro, trampoli, clow (Italia)

Un eccentrico, disorganizzato e rumoroso personaggio, amante della magia, della danza e dell’altezza con improbabili

prodezze al limite tra idiozia e coraggio

Sabato 4 gennaio

Ore 15.30 - Centro storico Oreno

Olè

Clownerie, giocoleria (Italia)

Spettacolo completamente trasportato su un velocipede. Poche parole, molta musica, abilità di giocoleria ed equilibri di

un clown folle ed esilarante

Ore 20.30 - Chapiteau

Mind the Gap

Mr. David - Equilibrismo e escapologia (Italia)

Dal cabaret alle arti circensi, dall’illusionismo alla manipolazione di oggetti e all'acrobatica aerea. Uno spettacolo che

coniuga le multidisciplinarietà del circo

Domenica 5 gennaio

Ore 14.30 - Chapiteau

Laboratorio di clownerie

Per bambini. Consigli divertenti e segreti per diventare dei piccoli grandi pagliacci

Ore 16 – Centro storico Vimercate

Pinky Mary

Equilibrismo, giocoleria (Italia)

Con i suoi tessuti e uno spazio aereo disegnato in modo del tutto originale, virtuosismi a terra e in aria, comicità e

interazione con il pubblico

Ore 17.30 - Chapiteau

Dottor Sotk

Teatro di figura, giocoleria e manipolazione (Italia)

Un eccentrico scienziato, il suo assistente Spigolo e un alchemico trabiccolo, portano in scena un grande esperimento:

nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma

Lunedì 6 gennaio

Ore 20.30 - Chapiteau

Let’s Twist Again!

Black Blues Brothers - Acrobatica (Kenya)

Reduci dal grande successo al prestigioso Fringe Festival di Edimburgo, i 5 scatenati acrobati/ballerini metteranno in

scena un imperdibile show acrobatico comico musicale.