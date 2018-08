Vimercate e vino 2018: la festa con degustazioni e prelibatezze

Vimercate e Vino nasce dall’idea di sviluppare un evento ad hoc per la città di Vimercate dopo aver partecipato a varie manifestazioni, all’estero e in Italia, dedicate al dolce nettare. Prende il via anche quest’anno l’appuntamento fisso con l’evento culturale Vimercate e Vino, ormai giunto alla 6ª edizione, presso parco Trotti e villa Sottocasa. L’evento è ideato e organizzato dall'associazione Circolo Culturale Vimercatese in collaborazione con diverse realtà del territorio, patrocinato dalla Provincia di Monza e Brianza e dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate, collaborano come media partner Radio Lombardia e il Giornale di Vimercate, ed è sostenuto da numerose imprese del territorio che credono fortemente nel progetto.

L’evento, prettamente culturale, è dedicato al dolce nettare e alla cultura che si snoda attorno ad esso. La cultura innanzitutto del “bere meno e bere meglio”, soprattutto da sostenere e divulgare tra le giovani generazioni. La cultura di capire e vivere il vino a 360 gradi, facendosi coinvolgere non solo dal suo piacevole gusto ma anche dalle differenze e dalle sue evoluzioni sia culturali che territoriali. Vimercate e Vino ancora una volta, vuole ricordare a chi parteciperà all'evento, che saper bere in modo sano, significa innanzitutto sapersi emozionare, avendo il tempo e il piacere di affinare le proprie percezioni sensoriali. Il tema nel quale è ambientato l’evento è il medioevo, infatti Vimercate e Vino è il primo evento del settembre vimercatese dedicato al medievale, proprio per questo a mescere il vino ci saranno dei simpatici e allegri locandieri pronti ad accompagnare i partecipanti lungo l’itinerario tra storia medievale e modernità rammentando a tutti che nella bottiglia non vi è concentrato solo una gustosa bevanda, ma anche una cultura, una tradizione radicata nel passato e allo stesso tempo proiettata nel futuro.

Vimercate e Vino è un evento aperto a tutta la cittadinanza e non solo, è un’opportunità per fare aggregazione. Sapere emozionare è un obiettivo di questo evento che mira ad incentivare la condivisione di esperienze che possano permettere ai partecipanti di approfondire le proprie conoscenze, esplorare nuovi punti di vista ed arricchirsi, sia sul piano personale che su quello conoscitivo. Vimercate e Vino quest’anno prevede quattro giorni dedicati al divertimento proponendo diversi intrattenimenti e nuove proposte.