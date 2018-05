Vinissimo, un weekend dedicato al vino a Biassono

A Biassono nel weekend di sabato 12 e domenica 13 maggio arriva Vinissimo, la prima edizione della mostra mercato di vini biologici, biodinamici e di produzione naturale.

La kermesse si terrà nella splendida location di Villa Verri: due giorni per conoscere e degustare i vini prodotti con i metodi e le pratiche di una volta e soprattutto con l’amore e la passione tipica dei piccoli artigiani e per scoprire la produzione italiana d’eccellenza nel verde dei giardini di una villa brianzola d’epoca.

L’iniziativa è organizzata da Thuja Lab, Cooperativa Controluce e Scuola Agraria del Parco di Monza e Slow Food Monza e Brianza gode dei patrocini del Comune di Biassono, della Regione Lombardia e della Provincia Di Monza e Brianza. Alla manifestazione parteciperanno vignaioli artigianali provenienti da tutta Italia produttori di vini biologici, biodinamici e naturali. Giocherà in casa il vino rosso che nasce nelle campagne circostanti la sede della manifestazione: lo Sgurbat (“corvo” in dialetto brianzolo e nomignolo affibbiato ai cittadini di Biassono), messo a dimora nel 2012 e degustato per la prima volta due anni dopo in occasione della festa patronale di San Martino.

Negli stand di Vinissimo potranno accedere solo i visitatori maggiorenni in possesso del biglietto di ingresso ai quali verranno consegnati un calice e una tracolla per la degustazione libera dei vini in esposizione. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro. Non mancheranno poi, grazie alla collaborazione con Slow Food Monza e Brianza, alcune realtà gastronomiche locali di eccellenza che promuoveranno le loro specialità. In questa area l’accesso al pubblico sarà libero.

Sono previsti laboratori per bambini gratuiti con prenotazione obbligatoria. Inoltre, nelle due giornate saranno organizzati incontri, lezioni, workshop e momenti di approfondimento legati alle tematiche specifiche della manifestazione ad ingresso gratuito. In caso di pioggia è previsto il trasferimento al palazzetto dello sport in via Parco, 51/57.