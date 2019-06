Visita guidata sotto le stelle a Palazzo Arese Borromeo

Una visita guidata sotto le stelle viene proposta a Palazzo Arese Borromeo sabato 15 giugno. "L'incanto nelle tenebre del '600 - scrivono gli organizzatori - è una visita guidata al buio che permetterà all'ospite di scoprire le storie che si celano negli affreschi del Palazzo e nel Giardino Arese Borromeo, grazie ad una visione inedita in quanto parzialmente nascosta dalla suggestione delle tenebre: un'esperienza indimenticabile tra luci e ombre del Palazzo e del Giardino".

La visita guidata

Il tour rientra nell'ambito del programma 'Aperti per voi sotto le stelle' per la valorizzazione di Palazzo e Giardino Arese Borromeo, inserito a sua volta in 'Aperti per Voi' del Touring Club, i cui volontari condurranno una visita straordinaria sotto le stelle alle 20:30 e 21:30 di sabato 15 giugno. La visita si concluderà sulla Loggia con un momento di danza proposto dall'Associazione Musicandolavita.

Per partecipare all'appuntamento è necessario obbligatoriamente prenotare entro venerdì 14 giugno scrivendo un'email a cultura@comune.cesano-maderno.mb.it.