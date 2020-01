'L'altra Monza', arrivano le visite guidate alla 'città segreta'

Le visite guidate 'L'Altra Monza, itinerari guidati su percorsi inattesi' arrivano in città per rivelarne il lato meno conosciuto. Da gennaio a luglio il pubblico avrà la possibilità di prendere parte a percorsi turistici che hanno per protagonisti i 'luoghi segreti' di Monza.

"L'obiettivo - scrivono gli organizzatori - è quello di puntare l'attenzione sulle bellezze della città, in particolare avendo a cuore luoghi meno evidenti ma ricchi di storia, arte e strettamente legati alla storia cittadina. Luoghi in cui passiamo spesso ma dei quali ignoriamo la storia, o quasi".

Le visite guidate saranno disponibili a prezzi agevolati e potranno essere fruite da ogni tipo di pubblico. Tra i primi appuntamenti in programma il tour delle chiese lungo via Italia (18 gennaio), la visita ai musei civici (25 gennaio) e alla chiesa e al convento del Carrobbio (15 febbraio).

Tutte le visite guidate sono proposte al costo di 5 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria. È possibile prenotare via e-mail: prenotazioni@artuassociazione.org, telefonicamente 331 7063429, tramite la compilazione di apposito form riferito all’evento su sito artuassociazione.org. Qui il calendario dei primi eventi in programma: Locandina Altra Monza.