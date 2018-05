Viviana Lasaracina a Monza Visionaria 2018

Torna per la sesta edizione Monza Visionaria, il festival di performing arts diffuso nelle strade, nelle piazze e nei luoghi più suggestivi della città di Monza e nella Reggia di Monza. Il 27 maggio all'interno della reggia vi sarà il concerto della pianista Viviana Lasaracina.

Al prezzo di 8 euro si potranno visitare le sale al piano nobile ed assistere al concerto.



DOMENICA 27 MAGGIO, ore 16:30

Reggia di Monza, Villa Reale, Sale di rappresentanza (piano nobile), Viale Brianza 1, Monza (MB)



VIVIANA LASARACINA, pianoforte



Musiche di Enrique Granados

Goyescas (Los majos enamorados) op. 11



BIGLIETTI:

INTERO 8 euro, include anche la visita alle sale di rappresentanza della villa

RIDOTTO 6 euro per gruppi di almeno 15 persone, insegnanti, minori di 25 anni e convenzioni

RIDOTTO SPECIALE: 4 euro per scuole e minori di 18 anni



Per il programma completo della giornata segui Monza Visionaria.



http://www.jeunesse.it/evento/monzavisionarialasaracina/