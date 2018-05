"Voci in primavera" - Concerto dei cori di voci bianche

L’Associazione musicale Coro Anthem organizza il concerto “Voci in primavera” dedicato ai bambini e ai ragazzi che amano la musica e in particolare il canto.

Sabato 5 maggio alle ore 16.30, presso la chiesa della Sacra Famiglia di Monza, si esibiranno il coro “I Coriandoli” dell’Istituto Comprensivo I “via Mariani” di Lissone diretto da Angela Carta e il coro “Gli Harmonici” di Bergamo diretto da Fabio Alberti.

Il concerto apre il calendario delle attività che il coro Anthem ha organizzato per il lancio di un importante progetto: la creazione di un coro di voci bianche diretto da Paola Versetti.