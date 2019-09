Voli in mongolfiera per adulti e bambini: a settembre a Lentate

Voli in mongolfiera per tutte le età. È la proposta del comune di Lentate sul Seveso nell'ambito della Festa dello sport. L'appuntamento da segnare in agenda è sabato 14 settembre.

Nel pomeriggio al centro sportivo Ottavio Bugatti di via Superga si terranno i voli ancorati in mongolfiera, che gli organizzatori descrivono come "un'ottima occasione per grandi e piccini per conoscere e toccare con mano l'esperienza del volo in mongolfiera".

Festa dello sport

A Lentate sabato 14 verranno ospitati cittadini e atleti per la manifestazione nella quale è protagonista lo sport. In programma esibizioni delle associazioni attive sul territorio e in più giochi che una volta animavano i cortili.

"La Festa dello sport è un momento esclusivo per riconoscere l’importanza delle attività promosse dalle associazioni sportive che operano sul territorio", spiega l’assessore allo Sport, Marco Boffi che con l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Paola Bencini ha curato l’iniziativa

"Sarà un evento nell’evento - afferma Bencini -, per la prima volta nei cieli di Lentate ci sarà una mongolfiera ancorata e si potrà effettuare il battesimo del volo".