Volley Fest 2019

Torna anche quest’anno, più ricco che mai, l’appuntamento del VOLLEY FEST nell’area del plesso scolastico sito in via San Giulio a Cavenago di Brianza (MB) dal 14 al 16 giugno 2019.



L’evento organizzato da "Pallavolo Cavenago" vedrà intere giornate dedicate a tornei di varie categorie, attrazioni per bambini durante le mattinate ed i pomeriggi e da serate di grande musica dal vivo.



Il tutto accompagnato da ottimo cibo…



Di seguito un breve accenno al programma che sarà visionabile su www.pallavolocavenago.it



Si ricorda apertura del bar e della cucina dalle ore 9.00 alle ore 24.00



VENERDI:



- Ore 18.00 apertura della manifestazione e della cucina



- Ore 21.00 concerto della cover band “The Slap” rock dagli anni ’70 ad oggi



SABATO:



- Ore 9.00 Torneo cat. Under 14 (palestra piccola) e cat. Under 18 (palestra grande)



- Ore 11.00 Spettacolo del “Teatro dei Burattini”



- Ore 17.00 Torneo cat. Mista (palestra piccola) e cat. Prima Divisione (palestra grande)



- Ore 21.00 concerto degli “eroi di Latta” Ligabue Tribute Band







DOMENICA:



- Ore 9.00 Torneo cat. Mini Volley (palestra piccola) e cat. Under 16 (palestra grande)



- Ore 9.00 apertura attività ricreativa organizzata da “FireFit” (arrampicata, percorsi ad ostacoli e sfide pompi eristiche per i più piccoli)



- Ore 13.30 Torneo cat. Under 12 (palestra piccola)



- Ore 17.00 Torneo cat. Mista (finali) e Prima Divisione (finali)



- Nel pomeriggio saggio di musicale degli allievi della scuola “Giardino della Musica”



- Ore 21.00 concerto “Back to the 80’s”



Durante le giornate di Sabato e Domenica saranno presenti gli amici di “Brianza 3.0” con dimostrazioni e prove di rianimazione cardiopolmonare con manichini e DAE trainer, percorsi per bambini che simuleranno la circolazione sanguigna, giochi per conoscere meglio il corpo umano e laboratori dedicati ai bambini di 5-10 anni.