Giochi di una volta e fiabe in una 'casetta di marzapane': ai Boschetti Reali week-end per adulti e bambini, gratis

Un week end in famiglia ricco di iniziative è in arrivo ai Boschetti Reali sabato 22 e domenica 23 giugno, in occasione di San Giovanni.

Il programma

In arrivo tante attività dedicate ad adulti e bambini, tra tradizione e modernità. Si parte sabato con 'Nonno insegnami a giocare', con interviste ai nonni, anche centenari, di tutt'Italia, e una grande collezione di 'giochi di una volta'. Previsto anche il programma di 'La Casa delle Favole di Sabbia', un momento magico dedicato alle favole che verranno raccontate all'interno di una 'casetta di marzapane'. "Fate, folletti e burattini - scrivono gli organizzatori - animeranno insieme a lupi, cavalieri e principesse il pomeriggio di grandi e piccoli con uno spettacolo emozionante e suggestivo di immagini e musica".

Domenica si continua con 'll pianoforte a pavimento più grande d’Europa', con tanta musica e divertimento. In programma anche 'Discovery: la grande cupola della Scienza', dedicato al 50° dal primo allunaggio. "Nella grande cupola Discovery - si legge nella descrizione dell'evento - il pubblico potrà assistere al primo sbarco sulla luna, all’emozionante viaggio nel corpo umano, ad avvincenti spiegazioni sui misteri della scienza e ad interessanti documentari sul pianeta terra e sulla tutela ambientale, con tanto di proiezione immersiva".