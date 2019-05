All'Autodromo weekend dedicato agli appassionati di due ruote

Si chiama The Reunion ed è il week-end dedicato agli appassionati di due ruote, in arrivo da venerdì 17 a domenica 19 maggio all'Autodromo di Monza. "Nel Tempio della Velocità la partenza e la prima PS del Deus Swank Rally di Sardegna 2019 per moto classic enduro", scrivono gli organizzatori del raduno di motociclisti, una tre giorni consacrata alle moto cafe racer, scrambler, special e classiche.

Il programma

The Reunion riconferma anche quest’anno il suo spirito internazionale grazie alle rinnovate partnership con Sultans of Sprint - il più prestigioso e affascinante campionato europeo di accelerazione per moto vintage -, oltre che con Glemseck 101 e Cafe Racer Festival, i più rinomati eventi di settore a livello internazionale.

Protagonisti indiscussi saranno ancora una volta i top customizer italiani e internazionali affiancati dalle maggiori case motociclistiche. Quest’anno sarà riservato uno spazio significativo anche al segmento dell’elettrico. Tra gli espositori spicca infatti la presenza di Zero Motorcycles, il più prestigioso produttore al mondo di motociclette elettriche.

Il programma completo del weekend è disponibile sul sito www.thereunion.it. L’ingresso in Autodromo è libero, i parcheggi interni sabato e domenica sono a pagamento (auto a 10 euro, moto a 5 euro).

Le gare

Numerose saranno le competizioni su due ruote. La Tag Heuer Sprint Race vedrà gli amanti dell’alta velocità sfidarsi sull’ottavo di miglio secondo le seguenti categorie: Cafe Racer (Glemseck Standard), Sprint Xtreme, Domenica Sportyva, vol. 3, 1/8 Mile of Europe. The Reunion ospiterà inoltre la prima tappa del Sultans of Sprint - il più appassionato e divertente campionato europeo di sprint race diviso in due classi, la Freak e la Factory - dedicata alle case motociclistiche.

Ad arricchire il programma, sarà anche la partenza del Deus Swank Rally di Sardegna 2019, un’esperienza unica dedicata alle moto classic enduro, e non solo, che permetterà agli appassionati delle due ruote di rivivere il mito degli anni Ottanta riproposto sotto forma di Swank rally: percorsi fuoristrada con prove speciali di abilità e regolarità auto-cronometrate, nel pieno rispetto della formula Gentleman’s Rally, che in due anni ha visto 9 tappe nazionali e internazionali e centinaia di partecipanti entusiasti. Verifiche, partenza e prima Prova Speciale si svolgeranno al Monza Eni Circuit, durante The Reunion.

Chi ama lo sterrato potrà unirsi a Marco Belli e la sua Di Traverso School per partecipare alla Elf Dirt Race, una sfida in un ovale di flat track riservata alle motociclette con ruote tassellate scrambler, non specialistiche e inappropriate. The Reunion ospiterà anche la prima tappa dello Sprintrace Championship 2019, un campionato per moto special - 2 e 4 tempi - divise per potenza. Le gare si svolgono nella classica modalità 1 vs 1 sull'ottavo di miglio in cui chi perde esce. Le altre tappe saranno Modena (EDC) e Racalmuto (Campionato Regno di Sicilia) e vanno a punti piloti e officine di customizzazione.