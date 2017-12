Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend di Natale

Un lungo weekend natalizio dove assaporare la magica atmosfera delle feste e fare tappa a Monza e in Brianza per i diversi appuntamenti in programma nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 dicembre e nelle giornate di Natale e Santo Stefano.

Ecco per voi una guida agli eventi del weekend.

Villaggio di Natale a Seregno

Personaggi Magici, una scenografia a tema, musiche tradizionali con gli zampognari, un mercatino di hobbistica e artigianato con oggetti natalizi. A Seregno sabato 23 dicembre torna il Villaggio di Natale a ingresso gratuito. Oltre a magici momenti per grandi e piccini e a un mercatino natalizio nel villaggio sarà presente anche una cucina che proporrà piatti della tradizione.

Vigilia in piazza a Lentate sula Seveso

Vigilia di Natale in piazza a Lentate sul Seveso con dolci prelibatezze e Babbo Natale. Per la sera del 24 dicembre la Croce Rossa di Lentate sul Seveso insieme allo Sci Club Alpino ha organizzato una serata di festa in piazza San Vito con la "Vigilia in Piazza". A partire dalle 21.30 in attesa di Babbo Natale ci si potrà intrattenere con cioccolata calda, the e biscottini. L'arrivo di Babbo Natale è previsto per le 22.30 e a seguire, dalla una in poi trippa e vin brulè gentilmente offerti dalla trattoria Murun, cioccolata, spumante, panettone e biscottini per grandi e piccini.

Mercatini e concerti a Monza

Casette natalizie con prodotti tipici, una pista del ghiaccio e il magico trenino. Anche questo fine settimana la magia del Natale fa tappa a Monza. Fino a domenica 7 gennaio nel capoluogo brianzolo sarà presente un villaggio natalizio con bancarelle e tante idee regalo. In piazza Carducci si potrà passeggiare tra le casette di legno mentre in piazza Trento e Trieste ci sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio operativa dalla mattina alla sera. Insieme alle giravolte sui pattini i bambini potranno divertirsi sulla giostra natalizia che verrà posizionata in piazza. Sabato e domenica a Monza sarà possibile salire sul trenino di Natale. Sabato 23 dicembre inoltre alle 16.30 in piazza Roma è in programma Natale in Jazz, Concerto del Giulia Malaspina Quartet con esecuzione di brani natalizi e jazz. Alle 21 invece appuntamento al Santuario di Santa Maria delle Grazie (via Montecassino 18) con la 7° Rassegna natalizia dei Cori USCI di Monza e Brianza. Concerto di cori natalizi con il Coro Cappella Accademica (Brugherio), il Complesso Vocale Cohere d(Monza) e il Coro Il Rifugio Città di Seregno. A cura di USCI Unione Società Corali Italiane Delegazione Monza e Brianza. Musica anche domenica mattina alle 11 presso la Saletta Reale Stazione FS con il concerto natalizio degli allievi della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani.

Auguri in piazza con gli Alpini

Al termine della Santa Messa di mezzanotte sabato 24 dicembre a Monza ci sarà il tradizionale momento dedicato allo scambio di auguri natalizi con l’Amministrazione Comunale. Per l’occasione vin brulé, pandoro e panettone. A cura dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Monza.

Giocolieri e festa di Natale in piazza

Sabato 23 dicembre in piazza Repubblica a Bernareggio è in programma la manifestazione "Aspettando Natale" per trascorrere un pomeriggio in allegria con Babbo Natale per la gioia dei più piccoli. A partire dalle 15 i bambini potranno consegnare le loro letterine e ci sarà uno spettacolo di giocoleria con un mangiafuoco. L'animazione della giornata prevede anche la lettura di una fiaba animata a tema natalizio e la distribuzione di the e vin brulè per tutti a cura degli Alpini.

Aperture natalizie a Monza

La Villa Reale di Monza con le sue esposizioni resterà aperta domenica 24 dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00, lunedì 25 dicembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e martedì 26 dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Apertura straordinaria a Monza anche per i Musei Civici martedì 26 dicembre dalle 15.00 alle 18.00.