Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Il meraviglioso spettacolo dei fuochi d'artificio che a ritmo di musica illuminano il cielo sopra Monza nel parco, bancarelle e street food per le Notti Bianche e ancora feste, clown, motori e sagre. Il weekend in arrivo è ricchissimo di appuntamenti. Ecco per voi una piccola guida agli eventi del fine settimana a Monza e in Brianza.

Fuochi nel Parco

Nel giorno di San Giovanni, patrono della città, torna a Monza l'imperdibile spettacolo pirotecnico nel parco con fuochi d'artificio coreografici accompagnati da una colonna sonora ispirata al tema "Angeli e Demoni". I fuochi d'artificio si terranno domenica sera nell'area dell'ex Ippodromo (fronte Villa Mirabello) a partire dalle 22. Qui tutte le info e i divieti.

Monza-Resegone

Sabato 23 giugno alle 21 parte dall'Arengario di Monza l'edizione numero 58 della Monza-Resegone, la storica manifestazione podistica della Brianza con partenza dal cuore del capoluogo brianzolo e arrivo presso il Rifugio Capanna Monza sul Monte Resegone. Saranno 280 le squdre pronte a sfidarsi in una corsa in notturna di 42 chilometri, con oltre 1100 metri di dislivello.

Notti Bianche in Brianza

Nel weekend sono in programma due Notti Bianche ad Agrate Brianza e a Cesano Maderno. Si comincia a Cesano Maderno venerdi' 22 giugno: oltre all'apertura straordinaria del Giardino e del Palazzo Arese Borromeo, ci saranno negozi aperti, mercatino HobbyArt, sfilate, aree Food&Beverage e musica lungo le vie del centro cittadino. Sabato 23 giugno invece ad Agrate Brianza la Notte Bianca, organizzata dai commercianti di Agrate con la collaborazione del comune, si terrà all'interno del Parco Aldo Moro.

Sagre e Street Food

Doppio appuntamento con la Sagra del Pesce in Brianza: specialità a base di pesce si potranno gustare a Ceriano Laghetto dove dal 22 al 24 giugno l'associazione A.S.D. Pescatori Cerianesi organizza la 39esima edizione della festa e in oratorio a Briosco. A Limbiate invece sono protagonisti i sapori, i profumi e i colori dell'Argentina: da giovedì 21 fino a domenica 24 giugno in piazza Aldo Moro (frazione Villaggio dei Giovi) si potranno trovare asado, angus sfilacciato, gamberoni allo spiedo, manzo alla brace, cartocci vegetariani, chorizos, empanadas e molte altre specialità della cucina argentina.

A Brugherio invece inizia un weekend a tutta Birra per la quinta edizione del BAM Festival, la festa della Birra organizzata nell'area feste cittadina. Per chi ha voglia di Gnocco Fritto a Caronno Pertusella, a pochi chilometri dalla Brianza, fino a domenica 24 giugno, nel Parco della Resistenza, in via Avogadro, è in programma un appuntamento gastronomico dedicato a questa specialità da gustare accompagnata da salumi e formaggi. Street food con le specialità da Sud invece al Carroponte di Sesto San Giovanni in occasione della manifestazione "Il terrone fuori sede - La Festa".

Clown Festival al parco Tittoni

Domenica 24 giugno a Desio, nel Parco Tittoni, torna il festival dedicato alle arti circensi e alla clownerie. Bolle di sapone, trucchi di magia, giocolieri e un'intera giornata per lasciarsi sorprendere da clownerie e fantasia: cancelli aperti con ingresso gratuito a partire dal pomeriggio per una giornata all'insegna della magia con artisti internazionali, spettacoli di nuovo circo, musica live, una scuola di circo e la presenza di acrobati e giocolieri.

Fiera Medievale in Brianza

Costumi medievali, sbandieratori, una caccia al tesoro storica nel parco e un accampamento militare. A Lentate sul Seveso nel weekend di sabato 23 e domenica 24 giugno torna la Fiera del Conte in piazza San Vito e nel Parco di Villa Cenacolo. Si comincia sabato 23 giugno alle 17 con una caccia al tesoro per i bambini nel parco e poi cena medievale (su prenotazione), danze medievali e animazione. In piazza San Vito sarà presente un mercatino medievale con mestieri e arti d'epoca, duelli e spettacoli di sbandieratori.

In Autodromo Peroni Racing Weekend

In arrivo il primo week end Peroni Racing in Autodromo a Monza. Otto serie che daranno vita a nove gare e tre sessioni cronometrate con protagoniste complessivamente quasi 150 vetture. Ingresso libero (parcheggio interno sabato e domenica: 10 euro per le auto, 5 euro per le moto).