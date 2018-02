Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Una sagra con bancarelle e giostre, uno splendido spettacolo di luci e colori con le fontane danzanti e ancora un mercatino di prodotti della terra e di sapori dall'Italia. E nuove mostre. Sono tanti gli eventi in programma per il weekend a Monza e dintorni. Ecco per voi una piccola guida agli appuntamenti.

Bancarelle a Monza

Doppio appuntamento in centro Monza con l'enogastronomia e le delizie della nostra Penisola. Dal 23 al 25 febbraio nel capoluogo brianzolo saranno presenti due mostre-mercato. In piazza Centemero Paleari è in programma la manifestazione "Chicche D'Italia" con un mercatino enogastronomico, artigianale e commerciale con prodotti del territorio e golose specialità. La centralissia piazza Trento e Trieste ospiterà l'evento "Piazza Vegetariana" con diciotto stand che proporranno prodotti vegetali e preparazioni biologiche. Tra i banchi si potranno trovare frutta e verdura, prodotti della terra e ancora confetture e prodotti tipici dalla Sicilia o dal Trentino Alto Adige.

Festa sarda a Vimercate

A Vimercate, in piazzale Marconi, è in programma l'evento Sardegna in Piazza con una mostra mercato di prodotti tipici della terra sarda dal 22 al 25 febbraio. Saranno presenti stand che proporranno le specialità enogastronimiche sarde dai formaggi ai vini senza dimenticare i dolci e ancora prodotti di artigianato e un'area birreria-griglieria dove saranno preparati tradizionali panini sardi. Non mancherà poi l'animazione e il folklore sardo con uno spettacolo tradizionale (in programma domenica 25 febbraio) e un'area dedicata ai più piccoli.

Sagra a Cinisello Balsamo e giostre

A Cinisello Balsamo, nel comune milanese alle porte di Monza, nel weekend è in programma la Sagra dell'Uffizi di Cinisell. I festeggiamenti inizieranno venerdì 23 febbraio e proseguiranno fino a lunedì 26 febbraio 2018. In città, per l’occasione, sono stati organizzati diversi appuntamenti con iniziative culturali, visite guidate, bancarelle, giostre (Area delle Feste - Via De Ponti e Area di Via Copernico) e spettacoli che animeranno i vari angoli della città. Domenica in Piazza Gramsci alle 19 è in programma uno spettacolo di fontane danzanti, luci e giochi d’acqua. Uno spettacolo di zampilli colorati che danzano sulle più famose melodie classiche e moderne.

Old Star Game a Desio

Le vecchie glorie del basket tornano in campo per una serata di sport e beneficenza con la kermesse Old Satr Game. Il Pala Banco Desio sabato 24 febbraio accoglierà i campioni della Pallacanestro Cantù, Olimpia Milano e Pallacanestro Varese per una sfida a favore della fondazione Operation Smile Onlus, presieduta da Santo Versace e impegnata in Italia e nel Mondo nella cura di bambini affetti da labiopalatoschisi ed altre malformazioni cranio- maxillo-facciali. Madrina d'eccezione della serata sarà Belen Rodriguez.

Camminata al chiaro di luna nel giardino del Palazzo

Una passeggiata al chiaro di luna nel parco. Anche Cesano aderisce alla campagna del risparmio energetico "M'illumino di meno", l'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2 e giunta quest'anno alla 14^ edizione. Per la giornata di venerdì 23 febbraio sono state organizzate diverse iniziative tra cui una camminata al buio nel giardino di Palazzo Arese Borromeo, con la Scuola Italiana Nordic Walking-Team Triangolo Lariano in programma alle 19. La partecipazione alla camminata nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo è gratuita ed aperta a tutti.

Mostre a Monza

In Villa Reale a Monza ci sono due nuove mostre tutte da scoprire: "Mangasia", un'esposizione dedicata al fumetto asiatico con trecento opere di fumettisti, film d'animazione e artisti. Alla Reggia è arrivata anche la mostra "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy. La personale dell'artista che è tra le figuri più celebri della scena newyorkese tra gli anni Settanta e Ottanta sarà in Villa Reale fino al 22 aprile 2018. Ai Musei Civici invece prosegue l'esposizione "Le Immagini della Fantasia" dedicata ai più piccoli a ingresso gratuito.