Cosa fare a Monza nel week-end: feste, street food e musica

Tra le iniziative più interessanti di questo fine-settimana la Quattro passi a quattro zampe, la tradizionale camminata di Enpa in programma al parco di Monza; la Fiera del Mistero, in arrivo al parco Tittoni con una super festa sul 'lato oscuro' della Brianza, tra fachiri, cartomanti e spettacoli col fuoco; Holi Festival, al Carroponte con lanci di polvere colorata e musica; e la Silent disco che animerà il parco delle Groane con un'immersione nella natura a tempo di musica (e gratis). Da non perdere anche il Festival della Pizza, a Seregno con i prodotti della tradizione e le antiche ricette dei mastri pizzaioli napoletani.

Food

Per un pranzo, una cena o un aperitivo diversi dal solito, vi consigliamo: Cibo dal Sud Food Festival, che a Varedo porta specialità come arancini siciliani, carciofi alla giudia, mozzarelle di bufala in carrozza; la Sagra del cinghiale, a Senago con tanti piatti tematici; e la Festa campagnola di Biassono, che oltre a squisiti piatti prevede animazione e musica dal vivo.

Manifestazioni

A Gorgonzola si omaggia il leggendario gruppo di Liverpool con Beatles Day, tra performance tributo e brani iconici. A Busnago invece 'Porca l'oca' propone serate country, burlesque e rock, giochi per bambini e spettacoli live. A Briosco, infine, Think Green presenta sessioni di yoga nel verde, laboratori per adulti e bambini, letture animate e show cooking.