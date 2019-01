Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend da venerdì a domenica 3 febbraio

Un mercatino dedicato a San Biagio nell'omonimo quartiere di Monza (con tanto di degustazione gratuita di panettone), una giornata per sfrecciare all'interno dell'autodromo di Monza con la propria auto. E ancora un concerto di musica classica e diversi spettacoli teatrali. È un weekend ricco di iniziative sia a Monza che in Brianza quello da venerdì a domenica 3 febbraio.

La fiera di San Biagio

Monza celebra la festa di San Biagio, il patrono della gola, con una sagra che coinvolge il quartiere omonimo. L'area tra via Prina e via Torneamento sarà vestita a festa con bancarelle e stand allestiti in occasione dell'evento. Ci saranno bancarelle, intrattenimento per grandi e piccini, oltre alla degustazione gratuita del tradizionale panettone. La festa di San Biagio vuole per tradizione che il 3 febbraio si mangi un pezzetto di panettone benedetto avanzato da Natale per proteggere la gola.

In autodromo con la propria auto: ecco i Trackdays

In pista a Monza con la propria auto. Al Monza Eni Circuit tornano le giornate di circolazione turistica per privati che permettono agli appassionati di correre con vetture stradali sul tracciato del Tempio della Velocità. Sono sei le date dedicate ai Track Days, divise ciascuna in turni da 25 minuti, per permettere a tutti di sfrecciare nel circuito monzese. Non servono infatti particolari requisiti per entrare in pista se non una patente di guida valida e un'autovettura assicurata con targa.“

Concerto di musica classica

Dopo il primo concerto a Carnate, Brianza Classica dà appuntamento agli appassionati a Brugherio dove, domenica 3 febbraio presso il suggestivo Tempietto di Moncucco, si svolgerà il reading "La suave melodia" che vede protagonisti l'attrice Elena Zegna ed i musicisti Ubaldo Rosso (flauto traversiere) e Maurizio Piantelli (tiorba).

Ecco la mostra di Andy Warhol a Monza

Fino al 28 aprile 2018 Andy Warhol sarà il signore della Villa Reale con la mostra Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.

Monza Miniatura

Fino al 24 febbraio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate da Enrico Rossi.

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

Miss Marple al Manzoni

Miss Marple, la famosa detective di Agatha Christie, sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia. E lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti che, al Teatro Manzoni di Monza, darà vita a un personaggio contagioso, in un'interpretazione che creerà dipendenza.

"La dodicesima notte" al Teatro Binario 7

L’amore, il desiderio e il possesso. Sono questi i motori dell’opera shakespeariana, della mascherata in grande stile che sarà rappresentata sul palco del teatro Binario 7 per la stagione “Teatro + Tempo Presente” dall’1 al 3 febbraio.

