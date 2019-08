Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend del 10 e 11 agosto

Questo fine-settimana spazio all'intrattenimento per famiglie, al cinema e alla musica dal vivo. In piazza Trento e Trieste continuano gli appuntamenti di 'Non solo clown', tra bolle giganti, spettacoli di magia e performance con il fuoco. A Lazzate, invece, in occasione di Vacanze nel borgo, si terranno due concerti con una band tributo a Vasco Rossi e un gruppo che proporrà brani di liscio.

Cultura

Alla Villa Reale di Monza prosegue la mostra Toulouse Lautrec. La ville lumiere, per celebrare il percorso artistico di uno dei maggiori esponenti della Belle Époque.

Lunedì, infine, il week-end prosegue idealmente con la proiezione de 'La paranza dei bambini' al Parco Tittoni di Desio in occasione di 'Cinema all'aperto'.