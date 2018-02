Cosa fare a Monza e in Brianza per il weekend

Non solo maschere e coriandoli nel weekend brianzolo. Nel fine settimana in alcuni comuni della Brianza si aprono ufficialmente i festeggiamenti di Carnevale con sfilate e costumi. Ad animare il weekend brianzolo però ci saranno anche tantissime iniziative tra mercatini, golose bancarelle, shopping all'aria aperta e risate a teatro.

Ecco per voi una guida agli eventi del weekend.

Bancarelle in piazza a Monza

Sapori e profumi di Francia in piazza a Monza. Nella centralissima piazza Trento e Trieste, nel cuore della città di Teodolinda, dal 9 all’11 febbraio, è in programma un mercatino regionale francese originale, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie.

Festa del Cioccolato

Lissone nel weekend si trasforma nella capitale della Dolcezza. Dal 9 all'11 febbraio nella centralissima Piazza Libertà fa tappa il Chocomoments Tour con una mostra mercato interamente dedicata al mondo del cioccolato artigianale. Saranno presenti diversi artigiani provenienti da tutta l'Italia con una vasta gamma di cioccolato realizzato a mano dai cioccolatieri e ancora degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini. Tra gli stand si potranno trivare gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini, le deliziose sacher e le intramontabili crepes con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli amanti ci sono anche le sculture di cioccolato, cuori e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.

Bancarelle a Villasanta

Domenica 11 febbraio a Villasanta, in piazza Europa, dalle 8 alle 19 ci sarà il mercatino degli ambulanti provenienti da Forte dei Marmi. Bigiotteria, pelletteria e articoli made in Italy per una giornata di shopping.

Sagra del Firùn

A Pessano con Bornago, alle porte della Brianza, è in programma la XVI edizione della Sagra del Firùn organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco in onore di Santa Apollonia. A partire dal 9 febbraio nella Piazzetta Via Roma ci sarà l'apertura ufficiale stand “Polo Food” a cura del Gruppo Alpini “Beato Carlo Gnocchi” di Pessano con Bornago dove si potranno degustare fino a domenica pranzi e cene a base di prodotti tipici lombardi. Domenica 11 febbraio la sagra entra nel vivo e per vie del paese ci saranno bancarelle di commercianti e hobbisti e la tradizionale sfilata del palio di Santa Apollonia. Nel parcheggio del Boowling di via Provinciale sarà presente un Luna Park mentre in corso Europa ci saranno le giostrine per i più piccoli.

Carnevale a Monza

Monza si veste a festa nel weekend di sabato 10 e domenica 11 febbraio in occasione del Carnevale con un ricco programma di appuntamenti, dedicati soprattutto ai più piccoli. Oltre al mercatino regionale francese originale, in piazza Trento e Trieste ci sarà un’area riservata ai bambini a cui saranno dedicate tante attività di animazione. I festeggiamenti per Carnevale iniziano sabato alle 14.00 con una prima sfilata insieme a un clown con partenza da Piazza Roma, a seguire spettacoli di magia, giocolieri e saltimbanco e poi di nuovo sfilate e premiazioni della maschera più originale. Per tutto il weekend un “trenino di carnevale” percorrerà le vie centrali della città, con partenza da Piazza Trento e Trieste, dalle 10 alle 19 .

Sempre a Monza poi è in programma una grande festa di Carnevale domenica pomeriggio nel parco, presso Cascina Costa Alta (a pagamento). L'evento, organizzato dalla coopertiva Meta con gli educatori del centro estivo Verdestate, è dedicato ai bambini dai tre agli otto anni che potranno cimentarsi in laboratori creativi e divertirsi con trucca-bimbi, un percorso di esplorazione sensoriale e una golosa merenda.

Carnevale in Brianza

Oltre a Monza Carnevale si festeggia anche in tanti altri comuni della Brianza. Ecco di seguito una rassegna delle principali manifestazioni e sfilate in maschera organizzate nei comuni della provincia. A Seveso i festeggiamenti di Carnevale iniziano domenica 11 febbraio per proseguire anche il sabato successivo: in programma una sfilata in maschera con festa in oratorio a suon di musica, balli, animazione e dolci chiacchiere. Maschere, coriandoli e divertimento anche ad Arcore domenica 11 febbraio con la la sfilata in maschera dedicata ai cani e ai loro padroni: appuntamento alle 15 in Villa Borromeo (in caso di maltempo all'asilo San Giuseppe in via Tomaselli 1). I festeggiamenti poi entreranno nel vivo la settimana successiva, sabato 17 febbraio con la sfilata cittadina in maschera. Sfilata di carri allegorici anche a Brugherio dove la festa di Carnevale è in programma domenica 11 febbraio per le vie cittadine. Appuntamento domenica 11 febbraio a Limbiate con i festeggiamenti del 36° Carnevale Limbiatese organizzato dalla Proloco di Limbiate e dalle associazioni del territorio.

Oltre alle maschere e ai coriandoli il Carnevale a Palazzolo (Paderno Dugnano) porta in città anche bancarelle di sapori tipici regionali, artigianato e articoli vintage. Domenica 11 febbraio per le vie cittadine dalle 9 alle 19 si potranno trovare bancarelle e stand. Alle 14.30 invece da via Mazzini prenderà il via la sfilata di Carnevale in maschera con animazione, tanto divertimento e simpatiche mascotte Disney.

Teatro

Risate protagoniste al teatro Manzoni di Monza dove sabato 10 febbraio è in programma lo spettacolo del comico antonio Ornano. Al Binario 7 invece sabato 10 febbraio alle 21, prosegue la stagione di Terra. Musica, voci e paesaggi sonori - diretta da Rachel O’Brien – con il suo quinto appuntamento dedicato "Piccola Storia del Jazz". Domenica invece saranno protagonisti la pittura e i bambini con l'artista giapponese Izumi Fujiwara che si esibirà in un live painting che consentirà ai piccoli spettatori di assistere dal vivo alla nascita di un quadro. L’artista, partendo da una grande tela vuota, a ritmo di musica e dialogando con il pubblico, porterà a termine un dipinto in circa 40 minuti, che servirà come guida per il successivo laboratorio.