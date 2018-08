Un weekend a Monza e in Brianza: cosa fare nel fine settimana dal 10 al 12 agosto

La magia delle stelle cadenti, i sapori dei piatti tipici del Sud Italia e cinema all'aperto e ancora mostre. Un fine settimana carico di eventi sia a Monza che in Brianza quello di sabato 11 e domenica 12 agosto.

Le stelle cadenti

Anche a Monza si potrà vivere l'emozione delle stelle cadenti durante la serata di San Lorenzo. Ecco la nostra guida sulle stelle cadenti e alcuni posti in cui ammirare questo fantastico spettacolo della Natura

Borgo in Festa

Fino al 10 agosto Lazzate si anima con la quindicesima edizione della manifestazione Vacanze nel Borgo. Nel Borgo in fiore una serie di iniziative allieteranno le giornate durante tutto il periodo estivo con musica, balli, animazione e gastronomia. Il centro storico si trasformerà un un'oasi di villeggiatura: aria di mare, piscina, solarium, mercatino.

Cinema sotto le stelle

La magia del cinema all’aperto non si ferma al Centro Commerciale Auchan Monza, continuano gli appuntamenti cinematografici nell’area esterna del Centro. Venerdì Venerdì 10 agosto alle 21.30, sarà il turno del film d’animazione prodotto da Walt Disney Pictures e i Walt Disney Animation Studios.

Mostra mattoncini Lego

Oltre un milione di mattoncini Lego e più di duemila minifigure per ricostruire, con dovizia di particolari e stupefacenti effetti scenici, alcune delle scene più conosciute della saga di Guerre Stellari. Proseuge la mostra Star Wars is back in villa Mirabello.

Sagra Pugliese

A Senago (MI) fino al 12 agosto si terrà la Sagra pugliese, una festa all'aperto all'insegna del buon cibo e della tradizione del sud Italia.

Mostra Gilles Villeneuve

Dal 11 agosto al 23 settembre 2018, arriva all’Arengario di Monza la mostra “Gilles Villeneuve. Il mito che non muore” per ripercorrere la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico attraverso l’esposizione di oltre 150 fotografie di Ercole Colombo, corredati dai testi di Giorgio Terruzzi, che accompagnano il visitatore lungo la vicenda biografica di Villeneuve.

