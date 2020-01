Falò di Sant'Antonio, pattinaggio e mostre: cosa fare a Monza e in Brianza nel week-end

Teatro, mostre e feste di paese. Sono questi alcuni degli appuntamenti per trascorrere al meglio il proprio tempo libero sabato 11 e domenica 12 gennaio a Monza e in Brianza. In evidenza la festa di Sant'Antonio di Vimercate, che porterà il tradizionale falò ma anche visite guidate, concerti e chicche gastronomiche.

Mostre e teatro

Tre le rassegne in programma questo weekend: a Cologno quella sulle macchine di Leonardo da Vinci; alla Villa Reale di Monza quelle su Clelia Grafigna; e a Vimercate il percorso su due secoli di ritrattistica femminile. Sul palco del TeatrOreno sale invece Gene Gnocchi con Recital, uno spettacolo che ripercorre la sua vita.

Pattinaggio

Si continua a pattinare su ghiaccio anche dopo le feste a Brugherio in piazza Roma, in piazza Esedra a Cesano Maderno e in piazza XI febbraio a Cologno Monzese.