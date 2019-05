Cosa fare a Monza nel week-end: ville d'epoca e gastronomia

Per questo fine-settimana ci si può preparare a degustare i calici selezionati di Brianza Wine Festival, proposto nel pregevole contesto della Villa Borromeo ad Arcore. In alternativa si può decidere di rilassarsi prendendo parte a uno degli appuntamenti di Benessere in Villa, alla Villa Tittoni di Desio, tra laboratori creativi e di riciclo e trattamenti olistici con massaggi. Un altro evento, sempre in villa, è quello dedicato al Tango, in programma alla Villa Reale di Monza.

Food

Molte le iniziative per gli amanti del buon cibo. A Cesano si degustano le ottime pietanze di Sardegna in piazza; a Casatenovo prosegue la festa del salame; e a Mezzago continua la sagra dell'asparago rosa. Per gli amanti di bionde, rosse, bianche e nere, invece, a Cinisello si celebra European Beer Market, con pinte da tutt'Europa, mentre al Carroponte di Sesto San Giovanni arriva Un carico di birra, la festa con decine di pinte artigianali.

Bambini

Per i più piccoli - ma non solo - a Briosco arriva Orienteering nel bosco, l'appuntamento che permette di passare una giornata immersi nella natura seguendo un percorso che propone una sorta di caccia al tesoro.