Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend da venerdì 11 a domenica 13 gennaio

I tradizionali tortelli della sagra di san rocco, le miniature di tutti i monumenti monzesi, numerosi spettacoli di prosa, l'inaugurazione della nuova sede dell'archivio storico di Monza e una fiera interamente dedicasta agli sposi. È un weeekend carico di eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì a domenica 13 gennaio.

La sagra di Sant'Antonio a Vimercate

La festa, i tradizionali tortelli e il grande falò al ponte di San Rocco. Torna a Vimercate l'appuntamento con la Sagra di Sant'Antonio. Quest'anno la manifestazione prende avvio il 12 gennaio e si conclude il 17 gennaio, giorno della ricorrenza del Santo Abate.

I dettagli e gli orari

Monza Miniatura

Fino al 27 gennaio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate dal concittadino Enrico Rossi.

I dettagli e gli orari

Monza Sposi

Monza Sposi è la nuova fiera interamente dedicata al mondo del wedding in Lombardia. Le coppie di futuri sposi in visita potranno trovare atelier, sartorie, abiti da uomo, studi fotografici, bomboniere, agenzie viaggi, location, gioiellerie, fioristi, autonoleggi e molto altro.

I dettagli e gli orari

Il nuovo archivio storico di Monza

Sarà inaugurata sabato 12 gennaio alle 11 la nuova sede dell'Archivio storico di Monza in via Enrico da Monza 4. L'Archivio Storico Civico è il luogo dove i cittadini di Monza possono trovare informazioni sulla storia della loro città, raccolte in documenti e atti a partire dal XII secolo fino al 1978, finora conservati in tre sedi diverse (Archivio di via Annoni, Biblioteca Civica, Archivio di deposito di viale Sicilia). Per la prima volta tutta la documentazione, custodita in quasi 6.500 faldoni, viene riunita in un'unica sede.

I dettagli e gli orari

Gli spettacoli

Un alt(r)o Everest

Sabato 12 alle 21.00 e domenica 13 gennaio alle 16.00 la stagione di prosa Teatro+Tempo Presente del Teatro Binario 7 ospita Un alt(r)o Everest, spettacolo di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi prodotto da ATIR.

I dettagli e gli orari

Otello alla maniera dei cantastorie

Venerdì 11 gennaio alle 21.00 secondo appuntamento con Young Adult, la rassegna ideata per far incontrare ai giovani adulti (fascia d’età 11/18 anni) un teatro che parli il loro linguaggio.

I dettagli e gli orari

La "Virginedda addurata"

Venerdì 11 gennaio alle 21.00 il Teatro Binario 7 propone Virginedda addurata (vergine adorata), nuovo appuntamento con la rassegna di prosa L’altro Binario.

I dettagli e gli orari

Le mostre

La mostra sui cappelli

"Chapeau! L’industria del cappello a Monza tra Ottocento e Novecento". È il titolo della mostra, organizzata dai Musei Civici e dal MEMB Museo Etnologico di Monza e Brianza, in programma fino al 6 gennaio 2019.

I dettagli e gli orari

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

I dettagli e gli orari