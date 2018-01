Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Tortelli, bancarelle, sagre, mostre e cultura. Si preannuncia rico di appuntamenti il weekend di sabato 13 e domenica 14 gennaio a Monza e in Brianza. Ecco una piccola guida con gli eventi che abbiamo selezionato per Voi.

Sagra di Sant'Antonio a Vimercate

Dai tradizionali tortelli al grande falò al ponte di San Rocco. Inizia venerdì 12 gennaio a Vimercate la Sagra di Sant'Antonio che si concluderà il 17 gennaio, giorno della ricorrenza del Santo Abate. Il 12 gennaio si comincia con la tradizionale vendita di tortelli mentre il programma del weekend prevede appuntamenti liturgici, benedizione degli animali e visite guidate in oratorio. In programma domenica 14 gennaio anche passeggiate in sella ai pony al parco Trotti, una motofiaccolata e musiche itineranti. L'appuntamento conclusivo con la Sagra di Sant'Antonio è in programma il 17 gennaio con l'accensione del falò.

Bancarelle a Lentate per la Sagra

A Lentate sul Seveso domenica 14 e lunedì 15 gennaio 2018 torna la Sagra di San Mauro.Come ogni anno la frazione di Copreno festeggerà il suo patrono con iniziative religiose, culturali e bancarelle. Ad attendere i visitatori ci saranno castagne, dolciumi, torte, prodotti agricoli, artigianato locale e internazionale, giocattoli, dischi, musicassette, bigiotteria, prodotti etnici, palloncini e hobbistica. La sagra si terrà nelle vie Montenero, Montello, Trieste e Piazza Fiume dalle 9.00 alle 21.00.

Teatro a Monza

In scena al teatro Binario 7 di Monza sabato 13 ( ore 21) e domenica 14 gennaio (ore 16 e 21) Mistero Buffo. A più di quarant’anni dal debutto, Mistero Buffo di Dario Fo continua a far emergere pensieri e ideali condivisi ed è pronto a coinvolgere il pubblico brianzolo. Ad aprire il weekend teatrale monzese invece venerdì 12 (e domenica 14 alle 21.00) ci sarà "Schifo". Al Binario 7 andrà in scena il terzo spettacolo della stagione L’Altro Binario: sul palco l’attore e regista monzese Enrico Roveris.

Mostre e Cultura

Fino all'11 febbraio a Monza, presso la galleria civica di via Camperio, è aperta la mostra "Suoni in gioco" a ingresso libero dedicata ai più piccoli che espone giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano. A Monza, in Villa Reale, è ancora possibile visitare la mostra "Maurizio Galimberti. San Nicola reMade" che sabato 6 gennaio 2018 sarà aperta dalle 10 alle 19. Fino al 31 gennaio negli appartamenti Reali sarà presente la mostra "Giuseppe Locati: L'arte e il pensiero".