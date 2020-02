Cioccolato in villa e cultura: cosa fare a Monza e in Brianza nel week-end di San Valentino

Cioccolato in Villa, in arrivo con delizie dolci e salate a Varedo; una festa del gatto a Seregno per tutti gli amanti dei felini; una visita guidata che permette di scoprire le bellezze del convento del Carrobbio; e una visita notturna al Castello di Varedo con un brindisi sempre al cioccolato. Sono solo alcune delle iniziative in programma per il week-end di San Valentino.

Per gli innamorati

In occasione della festa degli innamorati a Seregno è previsto un concerto con le musiche di Romeo e Giulietta; ai Musei Civici di Monza arriva la mostra l'Amore inciso; mentre a Lissone va in scena lo spettacolo Non è Francesca, inno alla consapevolezza di sé, all'amore per la diversità e per le sfumature, proprie e degli altri.

Mostre

Da non perdere alla Villa Reale di Monza Giappone, terra di geisha e samurai; all'Arengario di Monza prosegue la mostra dell'iconico fotografo Steve McCurry; colori fluo e linee morbide aspettano i visitatori di Fluoemotion Comics a Mf Care Factory; due secoli di ritratti al femminile vengono raccontati a Vimercate; mentre a Cologno continua l'esposizione sulle macchine di Leonardo da Vinci.

Teatro

Fratelli in fuga, spettacolo per famiglie che parla di diversità, viene rappresentato a Nova Milanese; Storie nel nido, perfetto per i più piccoli - e gratis, è in scena ad Agrate Brianza; mentre Beata Gioventù, su un difficile rapporto padre-figlia, è in replica al Teatro Binario 7 di Monza.