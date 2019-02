Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: dalla "Festa dei Lego" al tè alla Villa Reale

La "Festa dei Lego"

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 3000 visitatori, l’Associazione Genitori Bernareggio Villanova, insieme all’Associazione di Promozione Sociale Sleghiamo la Fantasia e con il patrocinio del Comune di Bernareggio, organizza anche per il 2019 la manifestazione Bernareggio Brick, una “due giorni” di gioco e svago per i bambini, i ragazzi e le famiglie che potranno intrattenersi con le famose costruzioni. L'evento si svolgerà nel weekend del 15 e 16 febbraio all'interno della Palestra Ronchi di Bernareggio.

I dettagli e gli orari

La Festa del gatto

In occasione della Festa Nazionale del Gatto del 17 Febbraio, l'associazione Caniemiciperamici ha pensato ad un simpatico evento che coinvolge grandi e piccini. Un pomeriggio da trascorrere insieme per appassionarci ancora di più a questo splendido felino con momenti dedicati al teatro per i più piccoli, truccabimibi e con poesie a tema accompagnate da magiche melodie. Un momento da condividere insieme condito da un mercatino di beneficenza e un piccolo buffet per aiutare l'attività di volontariato sul territorio.“

I dettagli e gli orari

"Tatuatori", a Meda la mostra fotografica di Andrea Mirko Colombo

La mostra del fotografo Andrea Mirko Colombo è un evento straordinario e insolito. L’artista ha realizzato una serie di ritratti dedicati ai più autorevoli interpreti del mondo dei Tatuaggi, nomi conosciuti e riconosciuti a livello internazionale. La ricerca espressiva del fotografo è andata oltre alla semplice ricerca ritrattistica perché ogni scatto offre l’opportunità di avvicinare il soggetto senza alcuna “maschera” e in esso ritroviamo un racconto suggerito attraverso dettagli ai quali l’autore ha dato un’importanza fondamentale nell’intera lettura della mostra. L’evento espositivo giunge così alla sua seconda tappa italiana, dopo quella, nel 2018, al Castello di Belgioioso (Pv) dove ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico e critica.

I dettagli e gli orari

Un palazzo dedicato agli innamorati

Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno dedica un week end speciale agli innamorati per la festa di San Valentino: sabato 16 e domenica 17 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, le coppie potranno visitare il Palazzo in autonomia, con l'utilizzo del QR Code per la descrizione delle sale, al prezzo speciale di 2 euro.

I dettagli e gli orari

Un tè da re alla Villa reale

Un tè d'altri tempi... un pomeriggio da Reali, in una cornice davvero Reale. Le sale di rappresentanza della Villa Reale di Monza, utilizzate un tempo per accogliere gli ospiti, intrattenerli, chiudere importanti affari politici, mostrare sfarzo in maestosi balli e cene di gala, rivivranno con la magia di un tempo.

I dettagli e gli orari

In autodromo con la propria auto: ecco i Trackdays

In pista a Monza con la propria auto. Al Monza Eni Circuit tornano le giornate di circolazione turistica per privati che permettono agli appassionati di correre con vetture stradali sul tracciato del Tempio della Velocità. Sono sei le date dedicate ai Track Days, divise ciascuna in turni da 25 minuti, per permettere a tutti di sfrecciare nel circuito monzese. Non servono infatti particolari requisiti per entrare in pista se non una patente di guida valida e un'autovettura assicurata con targa.“

I dettagli e gli orari

Ecco la mostra di Andy Warhol a Monza

Fino al 28 aprile 2018 Andy Warhol sarà il signore della Villa Reale con la mostra Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.

I dettagli e gli orari

Monza Miniatura

Fino al 24 febbraio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate da Enrico Rossi.

I dettagli e gli orari

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

I dettagli e gli orari