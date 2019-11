Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: mercatini, nuove mostre ed eventi per bambini

Da non perdere nei prossimi giorni i Mercatini d'autunno di Lomazzo, tra caldarroste, artigianato e sapori regionali, la festa d'autunno di Arcore, con castagne e tè caldo per tutti, e il Rally circuit in arrivo all'Autodromo.

Bambini

La magia del Natale pervade già la Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, dove i più piccoli potranno divertirsi in uno spazio da fiaba mentre gli adulti fanno acquisti tra le bancarelle; a Monza invece arriva la Giornata dell'infanzia, un focus dedicato ai bimbi, con tante proposte di incontri e laboratori.

Mostre

A Cologno Monzese sono visitabili la mostra gratuita di pittura e scultura 'Tema libero' e quella sulle macchine di Leonardo da Vinci, sempre a ingresso libero. A Monza intanto prosegue 'City Booming', l'esposizione sulla città più grande del mondo realizzata con gli amatissimi mattoncini Lego.

Spettacoli

Al Manzoni va in scena L'odore assordante del bianco, la pièce su Vincent Van Gogh che vede sul palco Alessandro Preziosi; al Teatro Triante, intanto, arriva Un'eco del Giappone, lo spettacolo di Taiko del Sayurishindo di Firenze.