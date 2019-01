Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend da venerdì 18 a domenica 21 gennaio

I falò di Sant'Antonio, ma anche il film dei Queen in "versione Karaoke" e un mercato con le bancarelle più rinomate di Forte dei Marmi. È un weekend carico di eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 18 a domenica 21 gennaio.

Falò di Sant'Antonio a Limbiate

Domenica 20 gennaio a Limbiate è in programma il falò di Sant'Antonio. L'associazione Amiamo Limbiate in collaborazione con il comune di Limbiate, la provincia di Monza e Brianza, il parco delle Groane e tante altre realtà del territorio, ha organizzato una grande festa a partire dalle 17..

Monza Miniatura

Fino al 27 gennaio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate dal concittadino Enrico Rossi.

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

Le bancarelle di Forte dei Marmi

Bancarelle in piazza a Limbiate domenica 20 gennaio. In piazza tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi con una mostra-mercato in programma dalle 8 alle 19. L'appuntamento è in piazza Tobagi dove i visitatori sui banchi potranno trovare abbigliamento, bigiotteria, borse, calzature e cashmere. Nel corso della giornata in città è in programma anche il Falò di Sant'Antonio a partire dalle 17.

La mostra sui cappelli

"Chapeau! L’industria del cappello a Monza tra Ottocento e Novecento". È il titolo della mostra, organizzata dai Musei Civici e dal MEMB Museo Etnologico di Monza e Brianza, in programma fino al 6 gennaio 2019.

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

Gli spettacoli

Schianto

Un viaggio surreale nell’inconscio della generazione figlia degli anni Ottanta, per cui lo schianto è la condizione di partenza. È "Schianto", la nuova produzione della compagnia Òyes in programma al Teatro Binario 7 di Monza.

Bohemian Rhapsody karaoke

Arriva anche nei cinema della provincia di Monza la versione karaoke di Boheminan Rhapsody, film dedicato a Freddie Mercury storico frontman dei Queen, biopic che è già tra i 20 film più visti di sempre in Italia e, ad oltre un mese dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, non accenna a diminuire la sua forza d'urto.

Pizziche e Tamurriate

Saranno pizziche e tamurriate, saltarelli e tarantelle: a Nova Milanese stanno per arrivare i Malapizzica con un carico di energia che solo la musica etnica e popolare è in grado di catalizzare e sprigionare. Lo spettacolo è in programma al teatro comunale di Nova Milanese

