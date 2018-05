Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dal 18 al 20 maggio

Il weekend è alle porte ed è arrivato il momento di iniziare ad organizzarlo. Ecco per voi una piccola guida agli appuntamenti del fine settimana in programma a Monza e dintorni.

Mille Miglia

Torna a Monza "la corsa più bella del mondo". Sabato 19 maggio, nell'ambito della quarta e ultima tappa del percorso di gara che vedrà le vetture storiche viaggiare da Parma a Brescia, la carovana di auto farà tappa anche a Monza in Autodromo. Da Milano in direzione Arese, gli equipaggi proseguiranno per il passaggio nel rinnovato Museo Storico Alfa Romeo, per fare il loro ingresso all’Autodromo di Monza per l’ultimo pranzo sul percorso di gara con finalità benefiche. L'ingresso in Autodromo sarà gratuito.

Festa Abruzzese a Monza

Prodotti tipici dell'Abruzzo, specialità e bancarelle. A Monza nel weekend è in programma la Festa Abruzzese in piazza Trento e Trieste e in piazzaa Centemero e Paleari. Sarà presente un mercatino di hobbisti, artisti, prodotti creativi, artigiani e comercianti. Non mancherà poi un'area ludica con animazione e balli folk.

Musica nel Parco

Un concerto gratuito di pianoforte nella splendida cornice dei Giardini della Villa Reale. L'appuntamento, organizzato nell'ambito di Piano City, è in programma dalle ore 17 alle ore 19.30 nella cornice del Parco di Monza con il debutto italiano dell’astro nascente del firmamento pianistico, il mago del piano, Marco Mezquida.

Festa Argentina e della Brace

Sabato 19 e domenica 20 maggio a Giussano è in programma un evento tutto dedicato ai sapori e ai profumi argentini con carne alla griglia, birra fresca e musica rock. La manifestazione, denominata "Braceria Argentina Festival Grill & Rock", organizzata da Italia on the Road - Cibo da strada, è in programma in via Pietro Nenni e in piazza Mercato.

Street food a Limbiate

A Limbiate golosità dalle Regioni e dal Mondo con il Festival dei Sapori. La kermesse è in programma dal 18 al 20 maggio per una tre giorni dedicata allo street food tipico del Bel Paese e internazionale con tantissime specialità di cucina da strada dolci e salate gourmet dall'Italia e dal mondo per tutti i gusti, birra fresca e musica dal vivo tutte le sere. L'appuntamento è in piazza Tobagi per l'intero weekend. Ingresso libero.

Sagre

A Mezzago prosegue anche per questo weekend la Sagra dell'Asparago Rosa con un ricco programma di intrattenimento e le tradizionali specialità a base di asparago. Tripudio di sapori napoletani invece a Senago dove è in programma la Sagra Napoletana dedicata alle specialità della cucina partenopea.

Concorso di Eleganza, auto d'epoca a Palazzo

Torna a Cesano Maderno il "Concorso d'Eleganza" di auto d'epoca. L'appuntamento è in programma nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio per "un affascinante viaggio nella storia tra stile, arte e bellezza in una villa gentilizia seicentesca". Saranno una quindicina le autovetture in mostra nel Cortile d'Onore del Palazzo nella giornata di sabato e la domenica mattina, per essere sottoposte al voto della giuria popolare. In contemporanea, nell'antistante piazza Esedra saranno in mostra vetture storiche che, nella mattina di domenica, dalle 10.30 sfileranno per le vie cittadine.

Passeggiata Enpa nel Parco

Domenica 20 maggio torna la camminata nel Parco di Monza “4 passi a 4 zampe” organizzata da Enpa aperta a grandi, piccini e amici a quattro zampe. Nata 24 anni fa come simbolica denuncia contro gli abbandoni estivi e le altre forme di maltrattamento nei confronti degli animali, la 4 Passi a 4 Zampe è ormai non solo una piacevole tradizione ma anche un imperdibile appuntamento per i padroni di cani e per tutti gli zoofili brianzoli. In caso di maltempo con pioggia persistente sarà annullata.

Motori e due ruote in Autodromo

Weekend dedicato agli amanti dei motori e delle due ruote al Monza Eni Circuit. Sabato 19 e domenica 20 maggio si terrà infatti nell'Autodromo la quarta edizione del raduno The Reunion, evento dedicato a moto cafe racer, scrambler, special e classiche. Il raduno avrà un respiro internazionale grazie alle rafforzate partnership con Sultans of Sprint, Glemseck 101 e Cafe Racer Festival, i più importanti eventi di settore a livello mondiale. In programma anche gare e la presenza di food truck. Ingresso libero.

Mostre e Cultura

"Bob Krieger. Sguardi del Pensiero e dell'Anima" è la nuova mostra che dall'11 maggio è possibile visitare, a ingresso libero, nel Serrone della Villa Reale. Prosegue al Museo del Monza Eni Circuit la mostra Gilles Villeneuve che ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico, il cui tragico incidente sul circuito belga di Zolder nel 1982, ha posto termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni di appassionati il ricordo di un uomo diventato leggenda della velocità. In Arengario continua invece la mostra dedicata alle creazioni di gioielli della concittadina Maria Vittoria Albani Scala dal titolo "Il Gioiello Fantasia" (ingresso gratuito). Proseguono nel weekend le mostre in corso alla Reggia di Monza tra cui l'esposizione "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy, o ancora la mostra "Star Wars is Back" in Villa Mirabello. Ultimo weekend disponibile per visitare l'allestimento "Anton Van Dyck. L’Opera si racconta, con Dürer, Bolswert, Rubens, Corenzio dal Museo di Capodimonte alla Reggia di Monza”.