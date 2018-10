Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 19 a domenica 21 ottobre: tutte le sagre

Una corsa di bassotti, ma anche il Brianza wine Festival e la festa delle caldarroste, oltre alla sagra dei pinzocheri e alle mostre in villa Reale. È un weekend ricco di eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 19 a domenica 21 ottobre.

La festa dei pizzoccheri

Torna il festival dei pinzocheri e degli sciatt: da venerdì 19 a domenica 21 Ottobre 2018 a Desio va in scena Valtellina in piazza una occasione per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina!

La festa delle caldarroste

È il simbolo dell'autunno per eccellenza e, quando le prime foglie cominciano a cadere dagli alberi e le giornate darsi più fredde, la caldarrosta diventa anche protagonista di numerose manifestazioni dedicate a questa specialità autunnale. A Trezzano Rosa domenica 21 ottobre è in programma la Festa della Caldarrosta con la sua 42esima edizione. Mercatini, spettacoli, mostre, musica live, birra e stand gastronomico attendono i visitatori che nel weekend autunnale vorranno farsi conquistare dal sapore unico delle castagne calde.

Brianza wine Festival

Un festival interamente dedicato al vino di qualità. È quello che andrà in scena domenica 21 ottobre nella cornice di Villa Cusani-Confalonieri a Carate Brianza per la quarta edizione del Brianza Wine Festival.La kermesse sarà un luogo di incontro tra produttori, sommelier, esperti, professionisti o anche solo appassionati di vino e cornice ideale per un’esperienza degustativa e culturale unica. L’evento, come nelle edizioni precedenti, consentirà ai visitatori di girare liberamente tra le aziende vitivinicole presenti per degustarne i vini e avere un contatto diretto con gli stessi produttori, che meglio di chiunque altro potranno raccontare tutto ciò che si cela all’interno di un solo bicchiere.

Ecco la corsa dei bassotti

Solo poche settimane dopo aver ospitato il Gran Premio d’automobilismo, il Parco di Monza sarà teatro di un altro evento, che si preannuncia come tra i più originali mai ideati nell’ambito del mondo delle onlus animaliste: la Strabassotti. Una marcia podistica non competitiva di circa due km organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo Onlus, in programma domenica 21 ottobre dalle ore 9.00, partendo e rientrando dal punto di ristoro presso la Cascina Del Sole (Via Cascina Del Sole, Monza). Rivolta ai bassotti e, naturalmente, ai “genitori” umani che saranno al loro fianco lungo la marcia.

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio 2019 la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

La mostra sulla principessa Sissi

Prosegue fino al 31 ottobre alla Villa Reale la mostra sulla principessa Sissi, la principessa più amata della storia. In mostra diversi oggetti appartenuti alla regina Sissi, i suoi accessori ed oggetti di bellezza..

