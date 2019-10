Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: tattoo, sagre e mostre

Protagoniste di questo primo fine-settimana di novembre diverse interessanti iniziative, come il Tattoo week-end di Chiuduno, con tatuaggi a cura di professionisti del settore, ma anche musica e spettacoli. Da non perdere anche l'anticipazione natalizia alla Villa Bagatti Valsecchi, dove è allestito uno spazio da fiaba, con mercatini e Casa di Babbo Natale per i più piccoli.

Sagre e food

A Senago prosegue la Sagra dei pizzoccheri e dei bolliti misti: nel menù sciatt, scamorza, polenta e stufato con porcini. Alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo intanto continua la Sagra del tortello di zucca, tra squisiti piatti e attività speciali.

Cultura

Sono ancora visitabili la mostra Lego 'City Booming' e l'esposizione fotografica Sony World Photography Awards, con gli scatti dell'apprezzato concorso fotografico. AI Musei civici invece è protagonista Leonardo da Vinci, a cui è dedicata una bella mostra omaggio.