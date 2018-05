Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dal 25 al 27 maggio

Sagre, specialità on the road, mercatini e ancora musica e arte nella splendida cornice naturale del Roseto di Monza in fiore. Il weekend è finalmente arrivato: ecco la nostra guida con alcune proposte per organizzare il vostro fine settimana.

Monza Visionaria e Notturni al Roseto

Proseguono in città gli appuntamenti di Monza Visionaria, la rassegna di performing arts diffusa nelle strade, piazze, nei luoghi più suggestivi della città, oltre che nelle stanze e nel Parco di Villa Reale. Sabato 26 il centro storico della città di Teodolinda si trasfrmerà in un palco a cielo aperto con la musica e la danza indiana degli show itineranti della Street Parade. Attesissimi e immancabili i Notturni al Roseto della Villa Reale con due serate che celebreranno atmosfere e note orientali, ispirandosi a Le Mille e Una Notte tra danza, teatro e musica.

Pedala coi Lupi nel Parco

Torna a Monza sabato 26 maggio la suggestiva pedalata in notturna nel Parco tra sport, animazione e divertimento. La manifestazione "Pedala coi lupi" prevede un percorso di 12 chilometri attraverso sentieri inesplorati nel meraviglioso contesto del parco di Monza, eccezionalmente aperto fino a notte fonda, con la presenza di cani-lupo cecoslovacchi dell’allevamento “Spirito Libero”. E poi giocolieri tra braci ardenti e misteriose fluttuanti creature si uniranno alle ombre del Parco, il tutto accompagnato da una suggestiva colonna sonora.

Sapori di Sicilia in piazza a Monza

Cannoli siciliani ma anche sfogliatelle e prodotti tipici del Sud Italia. Arriva in piazza a Monza Made in Sud, il Festival delle Due Sicilie. L'appuntamento è per il weekend dal 25 al 27 maggio in piazza Trento e Trieste, nel capoluogo brianzolo.

Sagre in Brianza

Al via questo weekend a Biassono la Festa Campagnola, giunta quest'anno alla 37esima edizione. A Cesano Maderno sono protagonisti i sapori e i piatti tipici della Lucania con la sagra dedicata a questa terra al Velodromo mentre nel weekend a Villasanta ci sarà la Manifestazione Sanfioranese. A Lesmo è in programma la Festa della Birra mentre a Brugherio nel weekend si potrà mangiare alla Festa della Croce Rossa. A Senago invece i più golosi potranno fare tappa alla Sagra del Maialetto Sardo. Nella Bergamasca, alle porte della Brianza, inaugura anche la Sagra della Bufala in Cascina con specialtà grigliate a base di carne e formaggi tipici.

Street food a Vimercate

Weekend dedicato al gusto anche a Vimercate dove è in programma un fine settimana che omaggia il cibo da strada con food truck che proporranno in due piazze cittadine taglieri di salumi e formaggi, specialità grigliate o fritte, dolci e birre con intrattenimento e una zona dedicata ai più piccoli.

Pic Nic reale nei Giardini della Villa

Un Pic Nic reale con abiti e costumi d'epoca nei Giardini della Reggia di Monza domenica 27 maggio. L'appuntamento, a pagamento e su prenotazione con dress code obbligatorio, è organizzato dall'AIMANT - Associazione Italiana Maria Antonietta e dal Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde in collaborazione con la Reggia di Monza.

Festa di Primavera a Monza

Festa di Primavera nel quartiere Libertà a Monza domenica 27 maggio. In viale Libertà, via Parmenide e via Tosi dalle 8.30 alle 19 saranno presenti quaranta bancarelle per una giornata di festa e di shopping arricchita anche da una esposizione di auto e moto d'epoca, giochi gonfibili e tappeti elastici per i bambini, truccabmbi, bolle di sapone e tante altre sorprese. Tra gli ospiti anche una cartomante.

In Autodromo

Le migliori vetture elaborate scendono in pista a Monza alla ricerca del tempo più veloce. Domenica 27 maggio si terrà al Monza Eni Circuit la prima tappa del campionato Time Attack Italia, una competizione tra vetture di derivazione stradale con meccaniche e aerodinamiche perfezionate da appassionati di motori.

Mostre e Cultura

Monza omaggia il grande maestro del cinema Pupi Avati. Nel capoluogo brianzolo dal 26 maggio al 17 giugno è in programma un importante evento dedicato alla figura del grande regista con una mostra a ingresso gratuito in Arengario, aperta già da questo weekend, e incontri con la cittadinanza. "Bob Krieger. Sguardi del Pensiero e dell'Anima" è la nuova mostra che dall'11 maggio è possibile visitare, a ingresso libero, nel Serrone della Villa Reale. Prosegue al Museo del Monza Eni Circuit la mostra Gilles Villeneuve che ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico, il cui tragico incidente sul circuito belga di Zolder nel 1982, ha posto termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni di appassionati il ricordo di un uomo diventato leggenda della velocità. Proseguono nel weekend le mostre in corso alla Reggia di Monza tra cui l'esposizione "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy, o ancora la mostra "Star Wars is Back" in Villa Mirabello.