Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 26 a domenica 28 ottobre: tutte le sagre

Una festa dedicata all'alpinismo e alla montagna, ma anche la sagra della cassuela e feste delle caldarroste. Oltre a una serata di pizzoccheri all you can eat e le splendide mostre nella Villa Reale. È un weekend ricco di eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 26 a domenica 28 ottobre.

La festa della Montagna: caldarroste per tutti

Una parete per provare il brivido dell'arrampicata sportiva, caldarroste e tutte le società alpinistiche di Monza in piazza. È MonzaMontagna, tradizionale manifestazione che si tiene ogni anno in Piazza Roma.

La sagra della cassuela

Bolliti, ma anche cassuela, ossobuco, stufato d'asino e tagliata di manzo. Sono i classici piatti della tradizione contadina i protagonisti della Sagra dei Bolliti che si terrà a Senago dal 26 ottobre al 4 novembre.

Ecco la festa della Caldarrosta

Un weekend di festa a Muggiò con i sapori e i profumi dell'Autunno. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con il CAI Sezione di Muggiò ha organizzato la 32esima Festa della Castagna nel weekend di sabato 27 e domenica 28 ottobre. Dalle ore 14 alle ore 18 degustazione di caldarroste e vin brulé e vini regionali. Durante la festa resterà aperta la mostra "Ritagli Cai Cultura"

Sagra della salamella e della castagna

Sagra della Salamella e della Castagna in piazza. L'appuntamento è in piazza a Palazzolo Milanese domenica 28 ottobre. Acap, in collaborazione con il CAI di Paderno Dugnano e il patrocinio del comune milanese, ha organizzato la manifestazione in piazza Hiroshima. Dalle 9 alle 19 domenica si potranno trovare i sapori tipici dell'Autunno in piazza con le caldarroste e mangiare golose salamelle.

Pizzoccheri all you can eat

È autunno ed è tempo dei pizzoccheri. E "I Profumi Italiani", locale Via Matteotti 19 a Lissone, lancia l'iniziativa proponendo la formula all you can eat per il tipico piatto della Valtellina.

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio 2019 la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

La mostra sulla principessa Sissi

Prosegue fino al 31 ottobre alla Villa Reale la mostra sulla principessa Sissi, la principessa più amata della storia. In mostra diversi oggetti appartenuti alla regina Sissi, i suoi accessori ed oggetti di bellezza.

