Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: falò, teatro e mostre

A chiudere il mese, nell'ultimo weekend di gennaio, ci pensano i bagliori dei fuochi che si accenderanno per il tradizionale falò dedicato alla Giubiana. Manifestazioni, eventi, teatro e cultura saranno protagonisti del weekend di sabato 27 e domenica 28 gennaio. Ecco per voi una piccola guida alle iniziative.

Falò della Giubiana e risotto

Torna a Seregno sabato 27 gennaio il Falò della Giubiana, il suggestivo appuntamento che unisce leggenda e tradizione al Fuin. Nel pomeriggio, nella centralissima piazza Concordia a Seregno, un’attrice vestirà i panni della Giubiana e aspetterà grandi e piccini per divertenti selfie e foto ricordo in attesa del falò serale. Alle ore 20 per tutti, nell’area di Via Cagnola a Seregno, come vuole la tradizione, risotto allo zafferano con «luganega» (salsiccia), al prezzo simbolico di un euro a piatto.

Falò a Desio

Falò della Giubiana anche a Desio in piazza Conciliazione. Alle 17.30 è in programma l'accensioe del fuoco a cura del Gruppo Alpini di Desio.

Teatro e spettacoli

Gioele Dix in scena a Limbiate, al teatro comunale, sabato 27 gennaio alle 21 con lo spettacolo "Vorrei essere un uomo felice", un nuovo lavoro intenso e brillante, che ruota attorno all’idea della paternità: ignorata, perduta o ritrovata che sia. Sabato 27 gennaio alle 21 al teatro Binario 7 di Monza va in scena la prima nazione di "Alice, la pianista di Theresienstadt", appuntamento dedicato alla Giornata della Memoria. Domenica 28 gennaio alle 16.00, per il quarto appuntamento di Teatro + Tempo Famiglie in scena lo spettacolo "Lupi buoni e tori con le ali". Al teatro Manzoni invece venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 21.00 sul palco ci sarà Lella Costa torna in scena con l’opera teatrale-musicale, scritta con Gabriele Vacis, “Traviata. L'intelligenza del cuore”. Domenica sarà la volta dello spettacolo "Biancaneve", un piccolo capolavoro del teatro di ricerca italiano con due spettacoli a numero chiuso alle 16.00 e alle ore 21.00.

Mostre e Cultura

Fino all'11 febbraio a Monza, presso la galleria civica di via Camperio, è aperta la mostra "Suoni in gioco" a ingresso libero dedicata ai più piccoli che espone giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano. A Monza, in Villa Reale, è ancora possibile visitare la mostra "Maurizio Galimberti. San Nicola reMade" che sabato 6 gennaio 2018 sarà aperta dalle 10 alle 19. Fino al 31 gennaio negli appartamenti Reali sarà presente la mostra "Giuseppe Locati: L'arte e il pensiero". Dal 25 gennaio al 25 febbraio 2018, il Serrone della Villa Reale - Reggia di Monza ospita la mostra “15 milioni di K” di Paolo Maggis a cura di Valentina Casacchia a ingresso libero.