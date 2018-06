Cosa fare a Monza e in Brianza nel weeekend

L'ultimo weekend di giugno è alle porte. A Monza e in Brianza sono tanti gli appuntamenti organizzati in città e in provincia per il fine settimana di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. In programma sagre, street food, iniziative sportive e spettacoli. Ecco per voi una piccola guida agli eventi del weekend.

Sagra del Pesce

Prosegue per l'ultimo weekend la Sagra del Pesce a Briosco. La manifestazione è in programma presso l'oratorio di Briosco e ogni sera, oltre alle specialità della cucina, è previsto un programma di intrattenimento con musica.

Notte Bianca a Brugherio

Fuochi d'artificio, dj set, gonfiabili, street food, mercatini, musica e animazione. Torna a Brugherio la lunga Notte Bianca della città sabato 30 giugno. Il tema scelto per la manifestazione, organizzata dal comune con il distretto del Commercio locale e i commercianti brugheresi è "Cantanti e canzoni anni ’80 e ‘90". La festa inizia a partire dalle 22 in piazza Roma e in diverse vie e piazze cittadine sono in programma momenti di animazione e spettacoli itineranti fino alle due di notte.

Notturni in villa a Vimercate

Il fascino orientale delle Mille e Una Notte è pronto a conquistare con i Notturni anche Vimercate. L'appuntamento è in programma nell'ambito del festival Suoni Mobili organizzato da Musicamorfosi per sabato 30 giugno: un viaggio tra Sorrento e l’India dei Marahjà e dei Baul, tra menestrelli erranti. Canti mistici, canzoni indo napoletane, suoni elettronici, dj set e fantasie surreali, un vero trip psichedelico da mille e una notte. E una silent disco per ballare a ritmo di musica immersi nel silenzio delle cuffie. Ingresso libero.

Admo Run, corsa notturna nel Parco

Torna sabato 30 giugno nel Parco di Monza la settima edizione della corsa Admo Run. La manifestazione podistica per raggiungere il traguardo "di corsa fino al midollo" si svolgerà in notturna nella splendida cornice del polmone verde brianzolo. Durante la serata sarà possibile ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo ed iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

Biassono Street Food

Panigacci toscani, Panino con salsiccia, Tapas spagnole, Tortillas messicane, Gnocco fritto, Pita greca, Cannoli alla siciliana, Arrosticini abruzzesi di agnello, Puccia pugliese e Tigella modenese. Queste, insieme a molte altre golose proposte, sono le specialità che nel weekend da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio si potranno trovare a Biassono in occasione dell'evento Biassono Street Food organizzato per festeggiare i 41 anni dalla Fondazione della sezione cittadina della Croce Bianca in piazza Italia.

Beer Fun Fest a Ceriano

Tre giorni di festa a Ceriano Laghetto con la manifestazione Beer Fun Fest. L'evento è in programma da venerdi' 29 giugno a domenica 1 luglio nell'area del Frutteto del parco in via Laghetto. La festa, a ingresso libero, oltre a un'area ristoro e una zona giochi per i più piccoli offrirà tutte le sere spettacoli, musica e intrattenimento con un ricco programma.